Édouard Philippe : un discours attendu

C’est ce jeudi vers 16h que le premier ministre Edouard Philippe va annoncer la seconde phase du plan de déconfinement en France. Une deuxième phase qui est censée débuter le 2 juin 2020.

C’est un discours attendu. En effet, après qu’il l’ait annoncé à l’Assemblée nationale puis au Sénat, et par la suite aux Français au cours d’une conférence de presse avec six de ses ministres, le plan de déconfinement prévu en France se déroulera d’une manière progressive, suivant plusieurs phases. La première phase annoncée a débuté le 11 mai dernier et doit prendre fin le 2 juin prochain.

Il avait notamment précisé que si tout se passait bien, une seconde phase d’une durée similaire allait de nouveau être observée. Ce qu’on attend de ce discours maintenant, c’est de savoir quand les cafés, les musées, les bars et autres lieux publics pourront enfin rouvrir leurs portes.

Réouverture des lieux de vie attendue

Le premier ministre l’a déjà annoncé, c’est aux alentours de la fin de ce mois de mai que les Français vont connaitre la date de réouverture des cafés, restaurants, salle de cinéma. Même si la date de reprise de ces activités demeure incertaine, dans sa prochaine allocution, Édouard Philippe devrait apporter plus de détails là-dessus.

Il sera surement question de réouverture de ces lieux en zone verte à partir du 2 juin prochain. Si l’on s’en tient aux critères actuels, seule l’île de France demeure une zone rouge. La question qui se pose maintenant c’est si les nouvelles mesures vont concerner un nombre plus important de département ou seulement la capitale. En effet, Paris regroupe à elle seule 18% de la population française. Il faudra donc attendre ce jeudi vers 16h pour en savoir un peu plus. Le premier ministre se prononcera après le conseil de défense convoqué par Emmanuel Macron.

Une reprise en douceur

Le ministre de la Culture, Franck Riester, a d’ores et déjà annoncé que les événements culturels pouvaient reprendre au mois de juin. Il s’agira seulement des musées et des parcs situés en zones vertes dans un premier temps. Une très bonne nouvelle pour ceux qui habitent à proximité du Puy du Fou par exemple.

Pour les salles de cinéma, il va falloir se montrer encore un peu plus patient, puisque cela ne pourra se faire qu’en début du mois de juillet sur tout le territoire français. En effet, pour respecter la chronologie des films, les distributeurs ont demandé à ce que la réouverture des salles se fasse en même temps. Cela évitera notamment d’avoir plusieurs dates de sortie pour un même film sur le territoire français.

La grande question des vacances d’été

Selon les propos d’Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, les vacances d’été seront soumises à de nouvelles réglementations. Mais pour cela, il va falloir attendre l’allocution du premier ministre sur la phase 2 du confinement pour en savoir plus. La grande question qui se pose est : est- ce-que les français seront autorisés à se déplacer sur plus de 100km ? Si oui, où et quand ?

Pour ce qui est des collèges et des Lycées, les classes de 4e et de 3e retrouveront probablement le chemin des classes. Tout cela ne concerne que les écoles en zones vertes. À l’approche du 2 juin, le déconfinement progressif commence à porter ses fruits. Si la plupart des Français sont encore assez réticents pour gouter à cette nouvelle liberté, nul doute que les nouvelles mesures proposées par le gouvernement apporteront plus de sécurité à la population. Le discours du premier ministre Édouard Philippe sera pour ce jeudi à 16h.