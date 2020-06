Hathoda Tyagi de Paatal Lok alias Abhishek Banerjee partage la perspicacité de son personnage

– – –

Le personnage de Vishal Tyagi alias Hathoda Tyagi dans Paatal Lok est sans aucun doute un personnage vilain. L’acteur Abhishek Banerjee a joué ce personnage a déclaré qu’il avait la volonté de représenter un personnage aussi intense. Hathoda Tyagi est un tueur de sang froid qui nous a vraiment fait peur. Il est l’un des méchants les plus affreux de l’époque actuelle.

Paatal Lok- Hathoda Tyagi

En parlant de son personnage, Abhishek a déclaré qu’il aimait manifestement tout l’amour et le soutien du monde entier. Son travail gagne en appréciation et cela signifie tout pour lui. Il y a des mèmes où Hathoda Tyagi est comparé à Thor en tant que Thor indien. À cela, il a dit qu’il était un grand fan de Thor et que c’était vraiment inimaginable pour lui d’être comparé à Thor lui-même. Il appelle tout cela des gestes doux et fous de ses fans et de tous ceux qui aiment son travail.

Abhishek parle de l’examen de sa famille

L’acteur a également parlé de la réponse de sa famille. Il a dit que les plus grands compliments venaient de sa mère et de sa femme. Ils n’ont pas tous les deux regardé la série par peur. Il a dit qu’il est écrasant de voir que la série est devenue aussi folle qu’ils le voulaient.

Abhishek Banerjee a également déclaré qu’il ne s’était jamais attendu à un tel indice d’octane si tôt dans sa vie. L’acteur a joué des rôles dans des films mais la plupart d’entre eux étaient dans le genre de la comédie. Après cela, c’était incroyable pour lui d’obtenir un rôle aussi intense. Il dit qu’en étant acteur, vous apprenez toujours de vos personnages tout en entrant dans les idées. Ce personnage de Hathoda Tyagi lui a permis d’en apprendre beaucoup sur les idées de ces personnages profonds et intenses.

Mises à jour de Paatal Lok

Paatal Lok

L’autre casting vedette du Paatal Lok comprend Jaideep Ahlawat, Neeraj Kabi, Jagjt Sandhu, Ishwak Singh, Gul Panag, Aasif Khan, Swastika Mukherjee, Niharika Lyra Dutt, Mairembam Ronaldo Singh et Vipin Sharma.

Les créateurs sont tous prêts à proposer une saison 2. En fait, le réalisateur a déclaré que le travail était en cours pour la deuxième saison de la série. L’amour et l’appréciation des fans méritent vraiment une deuxième saison.

