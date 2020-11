David Alaba avant de se séparer? Ce sont ses options

Après la rupture des négociations contractuelles entre David Alaba et le Bayern Munich, les signes indiquent une séparation. Où le défenseur autrichien pourrait-il être attiré?

Vous pouvez rarement atteindre Pini Zahavi ces jours-ci. Et quand il le fait, il se moque de l’agitation qu’il a causée à propos de l’avenir de David Alaba avec la routine d’un consultant qui travaille dans le secteur depuis plus de 30 ans.

« La situation est telle qu’elle est. Nous devons voir comment ça se passe à partir d’ici. David se concentre uniquement sur le football, il n’y a plus rien à dire », a-t-il déclaré au téléphone. SPOX et Objectif.

Les déclarations les plus récentes de Karl-Heinz Rummenigge («Nous voulons tous que David reste») montrent qu’il y a encore de l’espoir pour un accord, mais pour le moment, on peut supposer qu’Alaba changera. Le joueur veut définitivement terminer la saison à Munich, c’est pourquoi Zahavi ne négocie actuellement pas avec d’autres clubs.

Mais quels clubs seraient éligibles à un transfert gratuit l’été prochain? Surtout, le Real Madrid est échangé en tant qu’acheteur potentiel. Un aperçu.

Les options de David Alaba: le Real Madrid

Le réel est généralement considéré comme la « destination de rêve » d’Alaba. Son père George l’a offert à plusieurs reprises en vain avec le Royal, qui n’a pas réussi à profiter de leurs bonnes relations avec le Bayern pour signer le joueur – ou a poursuivi d’autres projets sur le marché des transferts.

Alaba ne recourrait guère à l’expertise d’un intermédiaire aussi bien connecté que Zahavi s’il ne s’occupait pas d’un déménagement à Madrid en plus d’une prolongation de contrat à Munich. La même chose s’est produite en 2018 lorsque l’attaquant Robert Lewandowski a embauché Zahavi dans le but de rejoindre le Real. Mais rien n’en est sorti, également parce que les Espagnols de Lewandowski n’ont pas vu une mise à niveau de Karim Benzema dans le centre de la tempête, contrairement aux années précédentes.

En général, les Madrilènes ont récemment pris un chemin différent avec les transferts: au lieu de joueurs prêts à l’emploi dans la fleur de l’âge avec des salaires élevés, sont venus pour la plupart des talents très talentueux avec un potentiel de développement et des salaires relativement bas. Eden Hazard (29 ans), qui a été lancé par le Chelsea FC pour 100 millions d’euros en 2019, était une exception, mais était plus une demande de transfert de l’entraîneur Zinedine Zidane qu’un accord entre les planificateurs de l’équipe autour du directeur général Jose Angel Sanchez et du chef scout Juni Calafat.

« J’aurais Alaba les yeux fermés », déclare Bernd Schuster, ancien entraîneur du Real. Il est actuellement très peu probable que les Blancos abandonnent leur stratégie pour l’homme toujours basé à Munich. Autour du club, on dit qu’un engagement de Dayot Upamecano (22) de Leipzig pour la défense centrale serait prioritaire. Comme on le sait, Alaba peut être utilisé dans d’autres positions, la défense de gauche est déjà bien remplie avec Ferland Mendy (25) – un autre joueur de rêve de Zidane.

En dehors de cela, il y a moins besoin d’action aussi bien en défense qu’en milieu de terrain que sur les flancs offensifs ou à l’attaquant. Moyens: le Real devrait essayer plus de joueurs comme Kylian Mbappe (21) et Erling Haaland (20) l’année prochaine pour résoudre le problème de marquer des buts après le départ de Cristiano Ronaldo (35). Seul Benzema est constamment performant au plus haut niveau, mais aura 33 ans en décembre.

Alaba – certains experts et médias espagnols en conviennent – deviendrait, le cas échéant, un problème sérieux au Real si le chef de la défense Sergio Ramos (34 ans) ne prolongeait pas son contrat, qui expire en 2021. Il y a actuellement peu à dire à ce sujet. Zidane déclare: « Je ne doute pas que Sergio restera avec nous. Il est notre chef, notre capitaine. » Au passage, il devrait gagner un peu plus de douze millions d’euros nets par an. Une somme que Real Alaba ne paierait en aucun cas, comme Marque écrit. Le pied gauche doit être bruyant botteur a récemment refusé une offre pouvant atteindre 20 millions d’euros bruts.

Les options de David Alaba: le FC Barcelone

Contrairement au Real, le Barça a été moins sensible ces dernières années. Les paiements de salaires exorbitants en particulier ont mis les Catalans en détresse financière, aggravée par la crise de Corona. Il n’est donc pas question de renouveler les transferts de haut niveau avec des salaires de haut niveau renouvelés dans un proche avenir, même s’il reste à voir qui sera le nouveau président et comment il souhaiterait structurer l’équipe.

En termes purement sportifs, Alaba conviendrait mieux au Barca qu’au Real. Le chef de la Défense Gerard Pique (33) est au-dessus de son zénith malgré sa récente prolongation de contrat jusqu’en 2024, tandis que Clément Lenglet (25) ne se prépare pas vraiment à suivre ses traces et Samuel Umtiti (26) est à vendre de toute façon. Cependant, il y a de plus en plus de signes que les Blaugrana préféreraient compter sur un défenseur central jeune plutôt que chevronné. Eric Garcia (19 ans) devrait et voulait retourner dans son ancien club de jeunes l’été dernier, mais le Barça n’a pas pu parvenir à un accord avec Manchester City le jour de la date limite.

Du côté gauche de la défense, il y a au moins un besoin. Jordi Alba (31 ans) est, bien que son contrat comme celui de Pique court jusqu’en 2024, n’est pas sacro-saint. Comme avec Real, d’autres parties de l’équipe pourraient avoir besoin de plus de renfort dans un proche avenir. L’entraîneur Ronald Koeman, par exemple, insiste pour signer un nouvel attaquant après que Luis Suarez (33 ans) ait été « chassé ». La tendance n’est donc pas à un transfert Alaba dans l’un ou l’autre des meilleurs clubs espagnols.