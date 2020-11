The Batman: La description du personnage par Robert Pattinson est Super Artsy Fartsy

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Les films de bandes dessinées sont le genre le plus populaire dans la réalisation de films, et il existe une variété de films de super-héros à venir. Le chef parmi eux est Matt Reeves ‘ Le Batman, qui se concentrera sur un croisé capé plus jeune et moins expérimenté. Robert Pattinson fera ses débuts à Bruce Wayne dans ce blockbuster, quelques années seulement après la version de Ben Affleck. Le phare L’acteur a récemment décrit son approche du personnage emblématique, et la réponse est un fartsy super artistique.