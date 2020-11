Riot Korea aurait débloqué les champions et les skins préférés de DAMWON chez le client coréen jusqu’à la pré-saison

in

Riot Korea célèbre la victoire de DAMWON Gaming au 2020 League of Legends Championnat du monde avec style. Riot a débloqué gratuitement cinq champions et skins signature dans le client coréen jusqu’à Ligue La présaison commence plus tard cette année en l’honneur des joueurs de DWG, selon un fan de Reddit.

Si vous avez un coréen Ligue compte, vous pouvez maintenant jouer dans l’un des skins préférés d’un champion du monde en choisissant ces champions gratuitement pendant quelques jours jusqu’à ce que la pré-saison arrive. Les champions débloqués et leurs skins sont les suivants:

Voie supérieure: Blood Moon Know

Jungle: tombes de la ville du crime

Voie médiane: High Noon Twisted Fate

ADC: Lunar Wraith Caitlyn

Soutien: Iron Solari Leona

La décision de Riot de débloquer ces cinq champions en Corée pourrait signaler les choix finaux de DWG pour les skins du Mondial qu’ils obtiendront plus tard en 2021. Après leur victoire, les joueurs de DWG ont partagé la liste potentielle des champions pour lesquels ils voudraient un skin. Kennen, Graves et Twisted Fate étaient les seuls prétendants clairs pour les skins DWG Worlds dans ces rôles, mais les choix de l’ADC et du support n’étaient pas clairs.

Ghost a réduit ses options à Ashe, Jhin ou Caitlyn, mais il semble qu’il se soit peut-être installé sur Caitlyn. Son soutien, BeryL, voulait un skin pour Pantheon, mais il a mentionné qu’il irait avec Leona si Riot poussait Pantheon hors du rôle de soutien, ce que la société est en train de faire.

Les skins du monde sont généralement publiés six mois après la fin du championnat du monde. Mais pour l’instant, les fans coréens peuvent jouer avec les skins préférés de DWG pour commémorer leur récent accomplissement.

