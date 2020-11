Johnny Depp quitte la série de films Fantastic Beasts après avoir perdu l’affaire de diffamation d’Amber Heard pour violence conjugale

Johnny Depp a démissionné des films Fantastic Beasts de JK Rowling après avoir perdu son action en diffamation suite à des allégations de violence domestique.L’acteur hollywoodien a confirmé vendredi qu’il quitterait son rôle de sorcier noir Gellert Grindelwald dans la série dérivée de Harry Potter dans la foulée. Lundi, le juge Nicol a rejeté l’action de l’acteur au sujet de l’article le décrivant comme un «batteur d’épouse», estimant que l’éditeur du journal avait montré que c’était «substantiellement vrai». L’ancienne star de Pirates des Caraïbes, qui nie fermement avoir agressé son ex-femme Amber Heard, a promis de faire appel de la décision. » A demandé à démissionner » Cependant, dans un post Instagram, il a déclaré: « Je souhaite laisser vous savez que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et j’ai respecté et accepté cette demande. »Johnny Depp a été invité à démissionner du film Fantastic Beasts en tant que il a critiqué le «jugement surréaliste» contre lui dans son affaire de diffamation devant la Haute Cour (Photo: Yui Mok / PA Wire) M. Depp a ajouté: «Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps. »Le troisième film de la série n’avait repris la production qu’en septembre après que le coronavirus eut retardé le tournage. La franchise a été en proie au chaos dans les coulisses en raison de la pandémie, des problèmes juridiques de M. Depp et de l’inconfort suscité par les commentaires de JK Rowling sur les questions transgenres. L’instabilité a conduit Entertainment Weekly à qualifier Fantastic Beasts de «franchise de films la plus problématique au monde». Lire la suite Johnny Depp fait face à la disgrâce – mais sa grande base de fans de soutien ne peut pas encore l’écarter Un porte-parole de Warner Bros a confirmé: «Johnny Depp quittera la franchise Fantastic Beasts. Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour. «Fantastic Beasts 3 est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera refondu. Le film fera ses débuts dans les salles du monde entier à l’été 2022. »JK Rowling avait défendu l’acteur JK Rowling, un survivant de violence conjugale, s’était présenté pour défendre M. Depp lorsque les premières allégations selon lesquelles il avait agressé Mme Heard ont fait surface en 2017. , qui maintient un vaste contrôle créatif sur la franchise, a reconnu sa «profonde inquiétude» sur les histoires, mais a déclaré: «Les accords qui ont été mis en place pour protéger la vie privée de deux personnes, qui ont toutes deux exprimé le désir de continuer leur vies, doivent être respectées. « Sur la base de notre compréhension des circonstances, les cinéastes et moi sommes non seulement à l’aise avec notre casting d’origine, mais vraiment heureux d’avoir Johnny jouant un personnage majeur dans les films. » L’auteur n’a pas encore commenté la sortie de M. Depp de la séries.

