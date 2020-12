D’anciennes stars du Bengale oriental critiquent le commentaire de Fowler – Football

Le commentaire de Robbie Fowler sur le manque d’entraînement perçu de certains joueurs indiens au SC East Bengal a suscité de vives réactions de la part des anciens internationaux Shyam Thapa et Subhas Bhowmick qui ont également entraîné la brigade rouge et or.

Après la défaite 0-3 du SC East Bengal contre le Mumbai City FC en ISL7 mardi, l’entraîneur Fowler a déclaré dans une interview télévisée, « en toute honnêteté, certains joueurs indiens semblent n’avoir jamais été entraînés auparavant. » Lors de sa première interaction avec les médias le 10 octobre, le grand de Liverpool avait déclaré qu’il était «plus que satisfait» des Indiens de la liste.

«Le commentaire montre que Robbie Fowler a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir être qualifié de bon entraîneur. Vous pouvez dire ce que vous voulez à vos joueurs mais derrière les portes closes du vestiaire. En public, vous les défendez ou dites en tant qu’entraîneur que vous ne pouvez pas communiquer ce que vous vouliez », a déclaré Bhowmick qui a entraîné le Bengale oriental au titre de la Coupe Asean 2003 à Jakarta, ce qui en fait la première équipe indienne à remporter une compétition de clubs en dehors de l’Asie du Sud. .

Avant de rejoindre le SC East Bengal, Fowler avait été joueur-manager en 2011-12 en Thaïlande et en A-League la saison dernière avec Brisbane Roar.

«Et cela montre que les grands joueurs ne font pas toujours un bon entraîneur. Chuni (Goswami) et PK (Banerjee) ont obtenu leurs badges d’entraîneur mais Chuni s’est vite rendu compte qu’il ne ferait pas un bon entraîneur même s’il était sans doute le meilleur joueur de sa génération, sinon de tous les temps en Inde », a déclaré Bhowmick.

Les anciens capitaines indiens, Goswami et Banerjee figuraient parmi les meilleurs attaquants du pays et les membres clés de l’équipe des Jeux asiatiques de 1962 qui a remporté l’or. Banerjee est devenu un entraîneur à succès pour les clubs et le pays.

«Fowler a été un excellent joueur, donc je pense qu’il n’a pas pu contrôler la frustration de la grosse défaite. Perdre 0-2 contre ATK Mohun Bagan était différent; c’est une équipe formée de champions de la I-League et de l’ISL. Donc, même si la perte lui faisait mal, il pouvait se contrôler. Hier, il ne pouvait pas », a déclaré Thapa, président du comité technique de la Fédération indienne de football.

«Le Bengale oriental ne pouvait pas faire face au trio de Mumbai d’Ahmed Jahouh, Rowllin Borges et Hugo Boumous. Ils attiraient le milieu de terrain du Bengale oriental et créaient de l’espace et à travers le match, l’équipe de Fowler n’a pas pu trouver un moyen de le contrer. Les défenseurs (Danny) Fox et (Scott) Neville auraient dû faire mieux contre Mohun Bagan aussi. Et je pense que Mike Okoro était meilleur que (Jacques) Maghoma. Donc, les Indiens ont peut-être été mauvais, mais qu’en est-il des étrangers du Bengale oriental », a déclaré Bhowmick.

L’attaquant nigérian Okoro était un membre clé des titres de la ligue nationale du Bengale oriental en 2002-03 et 2003-04 sous Bhowmick. C’était la dernière fois que le Bengale oriental remportait la ligue nationale.

Bhowmick et Thapa, coéquipiers aux Jeux asiatiques de 1970 où l’Inde a remporté le bronze, ont convenu que le SC East Bengal avait connu un début décevant pour son premier ISL. Ils ont perdu les deux matchs, marqué cinq buts et semblaient décousus. «Ce n’est pas inattendu. Au moment où ils ont rejoint ISL, les équipes avaient déjà recruté les meilleurs ou les avaient retenus. Idem pour les importations aussi. Ils peuvent être bons mais ne sont pas à leur meilleur. Le Bengale oriental aura besoin de temps », a déclaré Thapa.

Ayant rejoint pour un contrat de deux ans, Fowler avait déclaré que bien que le SC East Bengal ait eu une pré-saison plus courte, il serait prêt. «Nous allons bien faire les choses. J’en suis sûr à 100% », avait déclaré Fowler.