L’agent affirme que l’attaquant lié à Arsenal coûtera des frais énormes – .

Photo de Jonathan Moscrop / Getty Images

C’est peut-être Roberto Mancini qui l’a mieux dit en discutant du long parcours de Domenico Berardi vers le sommet plus tôt cette année.

« Berardi, avec ses capacités, devrait déjà être une star », a déclaré récemment le coach italien à la Gazzetta dello Sport. «Mais il est jeune, il a 25 ans, il peut encore beaucoup grandir.»

Cela fait presque sept ans maintenant que l’attaquant de Sassuolo s’est annoncé au monde avec un style époustouflant; un adolescent peu connu qui a inscrit son nom dans l’histoire de la Serie A en marquant les quatre buts lors d’un triomphe 4-3 contre l’AC Milan.

Un an plus tard, Berardi est devenu le plus jeune joueur depuis 1958 à marquer 30 buts dans l’élite italienne. Il l’a fait en seulement 59 matchs; 11 de moins que Lionel Messi n’en avait besoin pour atteindre ce même point de repère à Barcelone.

Mais ce n’est que maintenant, après tant de blessures et encore plus de fausses aubes, que Berardi commence enfin à produire des moments de brillance gagnante semaine après semaine.

Avec sept buts et passes décisives en huit matches de Serie A, Berardi a formé un partenariat formidable avec Francesco Caputo et l’ex-ailier de Chelsea Jeremie Boga dans une équipe de Sassuolo qui a pris d’assaut le football italien cette saison.

L’équipe ultra-offensive de Roberto Di Zerbi est troisième du tableau après huit matchs.

Jetée Marco Tacca / Getty Images

Arsenal était lié via Calciomercato plus tôt cette année, Mikel Arteta réclamant un attaquant capable de marquer et de créer dans une égale mesure, ne soyez pas surpris si les Gunners revisitent la piste Berardi en janvier.

Mais, comme son agent l’a dit à Alfredo Pedulla, Berardi ne sera pas bon marché.

« Quand vous faites vos débuts en Serie A à 18 ans, marquez quatre buts contre Milan et mettez votre visage en première page, il est naturel qu’il y ait beaucoup d’intérêt », at-il déclaré.

«Si le moment (de partir) arrive à l’avenir, ce sera toujours en accord total avec Sassuolo. Sa valeur de transfert est toujours d’au moins 50 millions de livres sterling, car Sassuolo sait comment tirer le meilleur parti des talents qu’ils aident à cultiver, obtenant des résultats extraordinaires.

Et, neuf mois après avoir laissé entendre que les talents de Berardi allaient être gaspillés, Roberto Mancini sera ravi de voir que son avertissement n’est pas passé inaperçu.

Berardi a participé à quatre des matches de l’Italie depuis lors, marquant trois fois en cours de route, pour quasiment obtenir un siège dans l’avion avant l’Euro 2021.

Il a fait irruption sur la plus grande des scènes il y a sept ans. Maintenant, il semble enfin prêt à y rester.

Photo par Chris Ricco / Getty Images

