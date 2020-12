Voir le premier long métrage CG du Studio Ghibli – / Film

Il n’a fallu qu’un peu de magie sorcière CGI pour ressusciter Studio Ghibli après que le studio d’animation japonais vénéré ait temporairement fermé ses portes en 2014 à la suite de la retraite supposée du titan de l’anime Hayao Miyazaki. Mais c’est le fils de Miyazaki, Goro Miyazaki, qui dirigera le premier film du studio en 7 ans, et le tout premier long métrage entièrement animé par CG du Studio Ghibli, Earwig et la sorcière. Regarder le Earwig et la sorcière bande-annonce ci-dessous.

Earwig et la sorcière

Première bande-annonce du nouveau film du Studio Ghibli « Earwig and the Witch », réalisé par Goro Miyazaki.https: //t.co/KDUFbyclIIpic.twitter.com/fV9Rzn7lcq – Catsuka (@catsuka) 1 décembre 2020

J’étais prêt à aller doucement sur ce film. J’étais prêt à lui donner le bénéfice du doute. Mais ce premier trailer pour Earwig et la sorcière ne me donne pas beaucoup confiance dans la première incursion de Ghibli dans l’animation 3D. Les premières images du film nous ont déjà donné une idée du style artistique décevant du film (c’est comme si les cinéastes avaient essayé de traduire le style d’animation dessiné à la main de Ghibli en 3D et cela ne fonctionne pas), mais j’étais prêt à le considérer comme inachevé. animation et rendu. Mais la bande-annonce, qui devrait être aussi proche du produit fini que possible, ressemble à un jeu vidéo non rendu. L’éclairage est plat, les couleurs sont viciées et l’animation est juste mauvaise.

Je ne suis pas une animation anti-CG en particulier, même si j’ai un penchant particulier pour l’animation dessinée à la main que Studio Ghibli a contribué à transformer en art de haut niveau au fil des décennies, et je suis même intrigué de voir le studio (et en particulier Goro Miyazaki, qui montre beaucoup de potentiel mais n’arrive pas à trouver son propre style) expérimente avec leur style de maison au-delà de la grande ombre menaçante de Hayao Miyazaki. Mais après avoir vu ce que Marza Animation Planet et TMS Entertainment ont fait avec Lupin III: le premieret comment le réalisateur Takashi Yamazaki a réussi à capturer l’esprit de la franchise 2D en animation 3D, j’ai l’impression que Ghibli pourrait faire beaucoup mieux.

Earwig et la sorcière était initialement prévue pour la première au Festival de Cannes de cette année, où elle faisait partie de la sélection officielle, mais cette première a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Mais le public japonais peut voir le film lorsqu’il sera diffusé sur NHK à l’hiver 2020, et le public américain suivra bientôt l’année prochaine.

Voici le synopsis de Earwig et la sorcière:

Ayant grandi dans un orphelinat, Earwig n’a aucune idée que sa mère avait des pouvoirs magiques. Sa vie prendra une nouvelle tournure lorsqu’une famille étrange l’accueillera et qu’elle sera forcée de vivre avec une sorcière égoïste.

Earwig et la sorcière sera diffusé sur la chaîne de télévision japonaise NHK en hiver 2020. Il frappera les États-Unis dans le courant 2021.

