Cuatro présente la dernière saison de ‘Criminal Minds’ le jeudi 9 juillet

L’une des séries nord-américaines qui a le mieux fonctionné dans l’histoire de Mediaset Espagne touche à sa fin. ‘Criminal Minds’ dit au revoir cet été et le fait avec sa 15e et dernière saison à partir du jeudi 9 mars prochain aux heures de grande écoute de Cuatro. La fiction créée par Erica Messer; avec Joe Mantegna, Paget Brewster, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler et Adam Rodriguez, nominés trois fois pour les Emmy Awards et ayant déjà remporté 8 ASCAP Awards, il clôture sa carrière avec un dernier lot qui promet d’être une crise cardiaque.

Affiche de la dernière saison de ‘Criminal Minds’

Ce sera le méchant de la saison

Dans ce cas, l’équipe d’analystes du FBI doit se battre pour attraper «El Camaleón», un tueur en série insaisissable et macabre à qui il semble que tout se passe bien. Seront-ils en mesure de tronquer leurs plans une fois pour toutes? Le nom de ce meurtrier joué par l’acteur Michael Mosley (‘Ozark’, ‘Castle’) il est Everett Lynch et l’une de ses particularités est qu’il parvient à changer son aspect physique dans chacun de ses crimes; il gagne donc rapidement la confiance de ses victimes, qu’il vole et tue. En outre, toutes ses femmes, dans sa carrière criminelle, il n’a fini avec aucun homme. Parce que?

Le combattre et l’attraper sera la grande obsession de David Rossi avant de se retirer une fois pour toutes. Ce sera le grand antagoniste de la saison, afin que le vôtre devienne l’épine dorsale de cette finale qui débutera par un épisode de crise cardiaque dans lequel toute l’équipe découvrira l’existence de cet homme nommé ‘El Camelón’. Cela est sur le point de mettre fin à la vie de Rossi et pour cette raison, depuis cela, lui et sa famille commenceront une recherche de contre-la-montre pour l’empêcher de tuer plus de personnes. Qui va gagner la bataille?

Rachael Leigh Cook rejoint la série

L’interprète bien connu participera également à ce nouveau lot Rachael Leigh Cook, que nous avons vu dans la fiction «Psych». Cela jouera le rôle de Maxine Brenner, un professeur d’art attrayant que Spencer Reid rencontrera dans un parc. Entre eux, un lien sera créé et une attraction qui changera sûrement la vie du garçon. Nous verrons également comment Emily Prentiss doit repenser sa relation avec l’agent Andrew Mendoza, joué par Stephen Bishop, et nous découvrirons également ce qui se passe avec J.J. en avouant qu’il est amoureux de Spencer Reid. Est-ce que l’amour naîtra entre les deux cette fois?