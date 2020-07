Coupe du monde 1990 : Klinsmann se souvient

Dans une conversation exclusive avec SPOX et objectif L’ancien entraîneur de la Mannschaft Jürgen Klinsmann s’exprime à l’occasion du 30e anniversaire de la finale de la Coupe du monde 1990 le 8 juillet sur le tournoi, Franz Beckenbauer et l’influence de ses anciens entraîneurs sur son propre entraînement.

… l’importance du titre pour la Coupe du monde 1990 pour lui:

« Je pense que c’est la plus grande chose pour un footballeur d’être à une Coupe du Monde. Bien sûr, si vous gagnez le titre, cela restera dans les mémoires pour toujours. Mais à ce moment-là, vous ne pensez pas à ce qui vient de se passer. Vous vous voulez juste faire la fête et célébrer. Ce n’est qu’après votre carrière active et quand des gens d’autres pays vous parlent encore et encore de ce succès que vous réalisez que c’était quelque chose de très spécial. C’est un honneur lorsque vous êtes reconnu ou rappelé. . «

… le fait que l’Allemagne ait perdu les deux précédentes finales de Coupe du monde (1982 et 1986):

« Franz Beckenbauer avait donné à l’équipe un tout nouveau visage pour la Coupe du monde 1990. Chaque Coupe du monde a sa propre histoire. Bien sûr, cela a aidé Beckenbauer à devenir entraîneur de la DFB en 1986. Il a pu faire des choses qui ne s’étaient pas si bien passées à l’époque. C’était bien sûr spécial pour nous en tant qu’équipe, car c’était la première fois que nous disputions une Coupe du monde en tant qu’Allemagne unie, et même si les joueurs des nouveaux États fédéraux n’étaient pas encore autorisés à jouer, nous sentions que toute l’Allemagne était à nouveau réunie. C’était un titre pour tout le pays. «

… au moment où l’équipe s’est rendu compte qu’elle pouvait devenir championne du monde:

« Nous sommes entrés dans le tournoi en toute confiance et nous nous sommes sentis très bien. Le match d’ouverture contre la Yougoslavie a été le point de départ pour nous de fixer un point d’exclamation pour les autres équipes également. Nous avons signalé que nous étions prêts et voulions remporter le titre. » Cette confiance en soi nous a ensuite menés tout au long du tournoi. «

© imago images

Jürgen Klinsmann: « J’ai vraiment apprécié le match contre les Pays-Bas »

… les huitièmes de finale contre les Pays-Bas:

« Bien sûr, c’était un match spécial dans lequel nous avons pu retourner la défaite en demi-finale au Championnat d’Europe 1988. Nous parlons d’une équipe autour de joueurs comme Ronald Koeman, Ruud Gullit, Marco Van Basten ou Frank Riijkard. Le problème était que les Pays-Bas n’ont pas gagné leur groupe et nous ont donc rencontrés en huitièmes de finale. Ce match aurait pu être la finale sans aucun doute. Au final on a juste eu de la chance de notre côté, les Néerlandais avaient deux ou trois énormes chances au départ, puis changé les cartons rouges contre Frank Rijkaard et Rudi Völler (Rijkaard avait craché sur Völler, l’éditeur) la dynamique de l’ensemble du jeu: deux joueurs de moins sur le terrain, j’étais soudainement seul au premier rang et beaucoup en Allemagne disent que c’est à moi était le meilleur jeu de l’équipe nationale allemande. J’avais tellement d’espace pour mes runs et j’adorais courir en tant que joueur. J’ai vraiment apprécié ce jeu sen. Nous avons gagné 2-1 et atteint les quarts de finale. Mais une chose est claire: ce match aurait mérité une date ultérieure dans le tournoi de la Coupe du monde. «

Klinsmann: « Personne ne peut tenir une bougie à Beckenbauer et Pele »

… Le rôle de Beckenbauer dans le triomphe de la Coupe du monde:

« Franz Beckenbauer était alors et est toujours la plus grande légende du football allemand et un entraîneur fantastique. Seul Pelé peut tenir son terrain au niveau international. Ces deux sont toujours les joueurs les plus extraordinaires de l’histoire. Bien sûr, nous pouvons parler de Ronaldo et Messi, bien sûr, il y aurait Maradona et Johan Cruyff: Mais pour moi personnellement, aucun d’eux Beckenbauer et Pelé ne peut se démarquer en tant qu’ambassadeurs du jeu. Ils ont façonné et influencé le football comme personne d’autre. Beckenbauer a remporté le titre de Coupe du monde non seulement en tant que joueur, Il nous a également amenés à triompher en tant que chef d’équipe, puis a amené l’Allemagne à la Coupe du monde 2006 et a été notre ambassadeur mondial.

En tant qu’entraîneur, il était très détaillé, et était toujours très bien préparé pour les adversaires, nous a donné des informations très précises sur les forces de nos adversaires et leurs idées tactiques. Ses deux assistants Holger Osieck et Berti Vogts étaient également soucieux des détails. Nous avons donc toujours su que nous serions très bien préparés, peu importe contre qui.

De plus, tout le monde a regardé Franz l’Empereur et les médias se sont jetés sur lui. En conséquence, il a supprimé beaucoup de pression sur nous, les joueurs, grâce à sa personnalité. En tant qu’équipe, nous pouvions être largement à l’arrière-plan et nous détendre: chaque fois qu’il y avait trop de caméras et de journalistes devant nos quartiers, ils étaient là pour Franz. Ce fut vraiment une expérience merveilleuse d’avoir Franz Beckenbauer comme chef d’équipe. «