La vente d’économies de juillet sur le PlayStation Store propose des offres de jeux PS4 appétissantes

C’est mercredi, donc vous savez probablement ce qui s’en vient. Oui, une autre vente du PlayStation Store a été mise en ligne ce matin, ce qui a permis aux sociétés de réduction des jours multijoueurs de bénéficier de remises. Nous avons maintenant la vente de l’épargne de juillet, avec sa liste des offres disponibles jusqu’à minuit le 22 juillet 2020. Comme toujours, jetons un coup d’œil à ce que nous avons. Allez-vous éclabousser l’argent ou en économiser pour Ghost of Tsushima la semaine prochaine? Découvrons-le.

Far Cry 3: Classic Edition arrive à un prix impressionnant de 2,49 £ / 2,99 $ tandis que Resident Evil 7: Biohazard semble être à son prix le moins cher à ce jour de 7,99 £ / 9,99 $. La même chose peut être dite de Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered à 15,99 £ / 14,99 $ et Code Vein pour un prix de 21,49 £ / 29,99 $. Pendant ce temps, Dead Rising a été réduit à 3,99 £ / 9,99 $, Dragon’s Dogma: Dark Arisen est à 7,99 £ / 8,99 $ et MediEvil peut être acheté pour 12,49 £ / 14,99 $. Nous vous recommandons également de vous procurer Paper Beast, dont le prix a déjà été réduit à 16,24 £ / 19,49 $.

Nous avons également Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter à 2,39 £ / 7,49 $, AER: Memories of Old pour 3,95 £ / 4,94 $ et The Technomancer à seulement 3,19 £ / 3,99 $. Il y a de bonnes affaires à faire ici! Pour une liste complète de tous les jeux PS4 inclus dans les soldes de juillet, rendez-vous sur ce lien. Quelque chose en particulier a attiré votre attention? Partagez votre parcours numérique dans les commentaires ci-dessous.