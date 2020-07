Fani Carbajo pourrait être enceinte de son premier enfant avec Christofer dans ‘La casa fuerte’

Fani Carbajo et Christofer Guzmán attendent-ils leur premier enfant? La candidate a exprimé ses doutes cette semaine à la villa: elle n’a pas eu de règles depuis plus d’un mois et a éprouvé d’autres symptômes typique de la grossesse, donc «La maison forte» pourrait être témoin d’une grossesse. « Que nous allons être des papas dans ‘La maison forte' »

Fani et Christofer, dans «La maison forte»

« Je me suis réveillé très étrange. J’ai le plus gros coffre. J’ai eu la nausée, j’ai vomi, je suis très fatiguée, ce qui peut être le stress de la maison, peut-être que j’ovule, mais comment nous recherchons le bébé peut aussi être une autre possibilité« Fit remarquer Fani, assise avec Christofer sur un banc dans le jardin. » Mon Dieu, chérie, nous sommes sorties d’ici enceintes « , a-t-elle dit à son partenaire. » Eh bien, tant que c’est sain d’esprit, car ici … « , réfléchit-il.

« La vérité est que vous mangez et que vous avez envie de bonbons tous les deux par trois « , a souligné Christofer avec un visage plein d’espoir. « Vous êtes heureuse, non? », A demandé Fani à son futur mari, qui a avoué l’évidence: « Mec, bien sûr. » Cependant, Christofer préfère être prudent et ensuite ne pas être déçu. « Je ne vais pas espérer parce que la même chose se produit toujours », a-t-il expliqué.

Attendre

Avec ses nerfs à la surface, Fani ne voulait pas non plus lancer les cloches à la volée. « Je ne veux pas non plus me faire d’illusions sur quoi que ce soit, mais j’ai des symptômes, et ce ne sont pas des symptômes que mes règles vont baisser« a souligné le Madrilène. Avant les caméras, Christofer est revenu avouer son émotion bien que, pour l’instant, ce ne soient que des soupçons: » Si j’étais enceinte, cela me donnerait de la joie car j’adorerais avoir un bébé avec elle et elle le sait. «