Comment faire un masque au miel maison ?

Voulez-vous garder votre peau jeune et hydratée? Si oui, continuez à lire car vous êtes arrivé au bon moment et au bon endroit !

Nous vous apprenons à préparer 4 masques faciaux au miel maison pour garder la peau de votre visage radieuse. Tous auront un ingrédient commun et ce n’est ni plus ni moins que du miel. Et est-ce que le miel contient des enzymes naturelles idéales pour nettoyer la peau et éliminer les toxines.

De plus, il contient une grande quantité de minéraux et vitamines qui rendent votre peau hydratée tout au long de la journée, plus lumineuse et élastique. Oserez-vous les essayer ?

Masque au miel et à l’avocat

Ingrédients pour le masque au miel et à l’avocat

Miel

Avocat (mûr)

Des œufs

Yaourt

Citron

Préparation pour la peau et masque à l’avocat

Pour faire ce masque, vous devez ajouter un demi-avocat mûr, quelques cuillères à soupe de yaourt nature et une cuillère à soupe de miel dans un bol. L’avocat agit comme un écran solaire et contient des vitamines telles que C, A et E. Le yaourt garde la peau hydratée longtemps et aide à se débarrasser des cellules mortes.

Lorsque vous obtenez un mélange plus ou moins homogène, ajoutez quelques gouttes de citron. Cela vous aidera à combattre l’acné et les boutons grâce à l’acide citrique de sa vitamine C. Pour finir le masque ajoutez un œuf. Si vous avez la peau grasse, nous vous recommandons d’utiliser uniquement le blanc, en revanche, si votre type de peau est assez sèche, il vaut mieux que vous utilisiez le jaune d’œuf. C’est une excellente source de vitamines et de minéraux comme le potassium, le phosphore et le fer.

Masque fraise miel

Ingrédients pour le masque miel et fraise

Miel

Fraises

Concombre

Citron

Yaourt

Préparation pour le masque miel et fraise

Pour réaliser ce masque il faut couper un demi concombre, 2-3 fraises en petits morceaux, et ajouter deux cuillères à soupe de miel, un yaourt nature et quelques gouttes de citron. Lorsque vous avez tout le mélange dans un bol, essayez d’écraser un peu les morceaux de concombre et de fraises pour obtenir une pâte plus ou moins homogène.

Ce masque est parfait pour revitaliser votre peau. Les fraises vous aideront à prévenir l’apparition des rides et à tonifier votre visage. De plus, le concombre, étant chargé de vitamine E, d’huiles naturelles et d’eau, donnera de la vitalité à l’ensemble de votre visage.

Masque au miel et à l’orange

Ingrédients pour le masque au miel et à l’orange

Orange

Miel

Des œufs

Banane

Yaourt

Préparation pour le masque au miel et à l’orange

Ajoutez du jus d’orange, deux cuillères à soupe de miel, un yaourt nature, une banane mûre et un œuf (blanc ou œuf selon votre type de peau) dans un bol. Il est important que la banane que vous utilisez soit mûre, pour faciliter son mélange avec les autres ingrédients. C’est parfait pour enlever l’acné et les verrues et prévient l’apparition des rides. Le jus d’orange, en revanche, est anti-graisse, anti-âge et éclaircit les taches solaires, donc si vous avez de petites imperfections causées par les rayons UVA, ce masque est parfait pour hydrater et embellir votre peau.

Masque au miel et à la tomate

Ingrédients pour le masque au miel et à la tomate

Miel

Tomate

Concombre

Huile d’olive

Citron

Préparation pour le masque miel et tomate

Dans un bol, ajoutez deux cuillères à soupe de miel, quelques gouttes de citron, une cuillère à soupe d’huile d’olive extra vierge, des cubes d’une tomate mûre et un demi-concombre. Lorsque vous avez tous les ingrédients, mélangez-les jusqu’à obtenir une consistance homogène, et vous aurez votre masque !

La tomate est un aliment avec de grandes propriétés pour la peau. Il sert à traiter d’innombrables problèmes. Il combat les symptômes produits après avoir été exposé au soleil pendant de nombreuses heures, ferme les pores et élimine l’acné.

De plus, il est parfait pour les peaux matures car il atténue les taches produites par le passage du temps. De même, l’huile d’olive est parfaite pour hydrater la peau. Depuis l’Antiquité, les femmes utilisaient ce produit pour embellir leur peau, aussi bien du corps que du visage.