Yves Saint Laurent : comment le jeune homme de 21 ans a révolutionné la mode ? Un biopic à voir sur Netflix

Ce mois de juillet a évidemment été très chargé chez Netflix au niveau des nouvelles sorties et cela que ce soit du côté des films ou des séries. Et ce mois d’août fera également pareil avec l’arrivée des titres comme « World Trade Center », « Rampage », « The Kissing Booth 3 » ou encore la partie 2 de la saison 5 de « Riverdale ». Sinon, pour ouvrir les festivités de ce mois, la plateforme de streaming américaine a décidé d’ajouter à son catalogue dès ce 1er août, le film intitulé « Yves Saint Laurent ». Un film français du cinéaste Jalil Lespert qu’il a réalisé avec Marie-Pierre Huster et est sorti en janvier 2014 dans les salles de cinéma. Il s’agit bien sûr d’un biopic qui nous emmènera découvrir la vie d’un des plus grands couturiers de l’histoire de la mode, à ne pas confondre toutefois avec le film « Saint Laurent » de Bertrand Bonello. À l’occasion de cette sortie, nous avons donc décidé de vous donner un petit aperçu de ce que vous réserve ce passionnant biopic.

« Yves Saint Laurent », l’homme derrière la légende

Toujours dans une optique d’attirer le plus large public possible, Netflix ne cesse de proposer le plus de contenu possible chaque jour, chaque semaine et chaque année. Que ce soit les productions originales ou les films indépendants, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les tranches d’âges. Et en ce début du mois d’août, le géant américain s’attaque cette fois-ci à l’univers de la mode en proposant à ses abonnés de découvrir comment l’un des plus grands couturiers a débuté.

Dans ce film de Jalil Lespert, à qui l’on doit déjà des titres comme « L’Enfant rêvé » ou encore « La Terre des hommes » qu’il a directement intitulé « Yves Saint Laurent », nous aurons donc la chance de découvrir l’homme derrière la légende dans un mélange de drame et de romance.

Le réalisateur nous emmène alors à Paris en 1957. Après le décès d’une autre légende de la mode, le jeune Yves Saint Laurent, tout juste âgé de 21 ans à l’époque est appelé à reprendre en main la prestigieuse maison de haute couture de Christian Dior. Cependant, ce n’est que le début de l’incroyable destin qui l’attend puisqu’une rencontre va complètement bouleverser sa vie.

Et c’est durant son premier défilé triomphal que le jeune couturier prodige va faire la connaissance de Pierre Bergé. Ils vont par la suite devenir amants et partenaires en affaires.

Trois ans plus tard, les deux hommes franchissent la plus grande étape de leur carrière en créant la marque Yves Saint Laurent qu’on connait déjà tous trop bien. Le jeune couturier s’apprête alors à apporter de grands changements dans l’univers de la mode grâce à son approche très moderne. Mais, il va devoir gérer également en parallèle ses diverses obsessions et ses démons intérieurs. Comment le grand Yves Saint Laurent a-t-il réussi à s’imposer dans le monde très fermé de la mode ? C’est ce que Netflix vous propose de découvrir dès ce 1er août.

Qui verra-t-on au casting du biopic ?

Déjà, juste le scénario imaginé par Jalil Lespert basé sur la vie du grand couturier donne envie de voir ou de revoir le film. Mais, ce qui a également fait le succès de ce passionnant biopic, c’est aussi l’incroyable performance des acteurs et actrices dans leurs rôles respectifs. C’est surtout le cas de l’acteur Pierre Niney incarnant le rôle principal du film, celui d’Yves Saint Laurent qu’il a réussi à jouer avec brio.

Saint Laurent - Bande-annonce

Lire cette vidéo sur YouTube

Sinon, on y verra également Guillaume Gallienne dans le rôle de Pierre Bergé, Charlotte Le Bon dans le rôle de Victoire Doutreleau, Laura Smet dans le rôle de Loulou de la Falaise, Marie de Villepin dans le rôle de Betty Catroux, Nikolai Kinski dans le rôle de Karl Lagerfield, Ruben Alves dans le rôle de Fernando Sanchez, Astrid Whettnall dans le rôle d’Yvonne et Marianne Basler dans le rôle de Lucienne Saint Laurent. Voilà tout ce qu’il y a à savoir sur ce biopic, donc si vous voulez découvrir comment ce grand couturier est devenu aussi célèbre, rendez-vous sur Netflix dès ce 1er août avec « Yves Saint Laurent ».