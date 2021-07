Vikings: Valhalla : 3 choses que l’on sait déjà sur l’intrigue de la nouvelle série Netflix

in

Vikings: Valhalla arrivera sur Netflix fin 2021 ou début 2022 et les fans se demandent déjà quelles histoires racontera la suite de la série Vikings. Voici 3 choses que nous avons déjà confirmées.

Vikings: Valhalla est l’une des nouvelles séries les plus attendues qui arriveront en 2021. Bien que Netflix n’ait pas publié de date de sortie, c’est l’une des séries sur la plateforme qui est la plus attendue en ce moment. Elle est basée sur la série à succès Vikings, seulement cette fois, l’histoire se déroule environ 100 ans après les événements de la série originale. Quelles histoires sont déjà confirmées ?

Histoire des Vikings

Vikings Valhalla reprend l’histoire des Vikings 100 ans plus tard. Juste au moment où vous pensiez que vous contrôliez tous les descendants, parents et connaissances de Ragnar Lothbrok, l’histoire fait un bond de 100 ans dans le futur. Vikings: Valhalla se concentrera sur les Vikings célèbres et les descendants de Vikings qui ont vécu vers 1000 après JC (quelques décennies environ. Les dates exactes ne sont qu’un aspect des Vikings qui se trompent dans l’histoire).

Guillaume le Conquérant (également connu sous le nom de roi Guillaume Ier) est devenu le premier roi normand d’Angleterre après avoir vaincu le roi anglais Harold II à la bataille d’Hastings en 1066. Bien qu’il soit originaire de Normandie en France, Guillaume était le descendant d’une famille viking : Rollo (Clive Standen dans Vikings) qui était son arrière-arrière-grand-père.

Personnages historiques

VIkings Valhalla mettra en vedette de nombreux personnages historiques bien connus. Guillaume le Conquérant, déjà évoqué, fait partie de ceux qui seront présents dans la nouvelle série Netflix, mais quels autres personnages pourrions-nous voir ? La longue liste de personnages de l’histoire anglo-saxonne contiendra des personnages qui nous sembleront familiers et qui auront sûrement de belles histoires dans la série.

Leif Erikson, vieux norrois Leifr Eiríksson, Freydís Eiríksdóttir est probablement la plus féroce (également fille d’Erik le Rouge, sœur de Leif Erikson), Harald Hardrada, également connu sous le nom de Haraldr Sigurdsson ou Harald III et Harold Godwinson, souvent appelé Harold II.

Bien plus que Rollo

Vikings Valhalla aura une présence directe de la famille de Rollo que nous avons vue dans Vikings. Récemment, Netflix a annoncé le casting complet d’acteurs et de personnages principaux qui composeront le casting de la nouvelle série sur la plateforme, mais parmi les plus en vue à part son arrière-arrière-grand-père Guillermo le Conquérant, la série présentera un autre personnage très proche de Rollo.

Dans la nouvelle série Netflix, Emma de Normandy est l’arrière-petite-fille de Rollo. Comme le personnage de Vikings: Valhalla a été décrit, elle sera “l’une des femmes les plus riches d’Europe et aussi politiquement astucieuse”.