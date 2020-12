Comment choisir parmi les différents modèles de tubeuses électriques ?

Si vous souhaitez investir dans une tubeuse électrique pour vos cigarettes, la grande variété des modèles proposés vous a peut-être laissé perplexe de prime abord. En effet, les sites dédiés présentent de nombreux appareils différents et il n’est pas toujours simple de savoir lequel conviendra le mieux à combler nos attentes. Pour vous aider dans vos recherches, nous vous expliquons les critères à prendre en compte dans votre choix, et vous présentons de manière précise les différentes tubeuses électriques.

Rappel sur les avantages de la tubeuse électrique

Avant toute chose, il est important de rappeler les nombreux avantages de ce type d’investissement. En effet, plus qu’un appareil potentiellement ludique vous permettant de fabriquer vous-même vos cigarettes, la tubeuse électrique est un moyen efficace de réaliser des économies considérables sur ces dernières. Avec des tubes vides et du tabac en vrac, vous réduisez rapidement vos dépenses de fumeur, et ne craignez plus la prochaine hausse de prix du paquet de cigarette. De plus, l’utilisation d’une tubeuse électrique vous permet parfaitement de conserver vos habitudes de fumeur. En choisissant la taille de vos tubes, les éventuels substituts de ces derniers (menthol ou non), mais aussi le tabac de votre choix, vous ne faites aucun compromis sur votre expérience de fumeur. Enfin, la tubeuse électrique vous permet également de maîtriser au mieux votre consommation de tabac, en prenant pleinement conscience du nombre de cigarettes fumées par jour. Vous pouvez alors facilement réduire ce nombre en en produisant progressivement de moins en moins pour la journée.

Définir vos attentes et vos besoins

Une fois votre décision prise de passer à la tubeuse électrique, il est essentiel de définir certains critères pour orienter votre choix parmi les divers modèles proposés. En premier lieu, vous devez déterminer le budget que vous souhaitez investir dans cet achat. En effet, si les premiers prix restent en dessous des vingts euros, certains produits ultra-performants peuvent représenter plusieurs centaines d’euros. Il convient donc de définir une fourchette de prix à ne pas dépasser pour éliminer rapidement tous les modèles qui pourraient s’avérer trop coûteux.

Ensuite, il est essentiel de spécifier vos attentes et vos besoins : Êtes-vous un petit ou un gros fumeur ? Est-ce que votre tubeuse électrique doit être facilement transportable ? Est-ce important pour vous de pouvoir fabriquer plusieurs cigarettes en même temps ? Ces questions vous permettent de définir la taille et les performances de votre tubeuse électrique pour réduire, là encore, vos recherches.

Comprendre les différents systèmes de tubeuse électrique

Toutes les tubeuses électriques ne fonctionnent pas selon le même système. Pour vous aider dans votre choix, il est important de comprendre ces différences entre les modèles, qui ont un impact sur la qualité constante de la cigarette obtenue, mais aussi les capacités de production de chaque appareil. Vous pourrez ainsi choisir une tubeuse électrique qui correspond parfaitement à vos attentes.

Les tubeuses électriques à vis sans fin

Ces modèles particulièrement économiques constituent les premiers prix de gamme dans les tubeuses électriques. Le tabac est injecté dans le tube à l’aide d’un ressort en forme de tire-bouchon simple et efficace. Bien que les cigarettes obtenues soient parfois trop tassées, la tubeuse électrique à vis sans fin est un produit résistant avec un rapport qualité / prix incomparable qui conviendra parfaitement aux petits fumeurs.

Les tubeuses électriques à piston

Sur les modèles de tubeuse électrique à piston, c’est une tige en métal qui pousse le tabac à l’intérieur du tube. Ce système vous garantit des cigarettes toujours impeccables qui seront difficiles à différencier des cigarettes industrielles. Ces modèles conviennent donc très bien aux fumeurs les plus exigeants avec une consommation de tabac faible à moyenne.

Les tubeuses électriques automatiques

La tubeuse électrique automatique utilise le même système de piston mais offre une autonomie bien plus grande dans la production de vos cigarettes. En effet, ce modèle tasse le tabac, l’injecte dans le tube, et passe au suivant sans qu’aucune manipulation ne soit nécessaire de votre part. Une fabrication rapide et autonome qui saura satisfaire les plus gros fumeurs à tous les coups.

