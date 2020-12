Les sextoys à l’ère d’internet : effectuer ses achats avec précaution pour une sécurité optimale

Alors que les nouvelles technologies permettent des développements toujours plus pointus, y compris dans le domaine du plaisir, elles représentent également une certaine vulnérabilité quant à la sécurité des utilisateurs. En effet, une connectivité à distance peut impliquer des bugs particulièrement gênants dans l’intimité, mais aussi une question légitime quant à la protection des données.

Le Cellmate de Qiui : la ceinture de chasteté 2.0 qui peut être hackée

Utilisée pour enfermer le sexe du partenaire, la ceinture de chasteté peut avoir un rôle des plus excitants dans le cadre d’un jeu sexuel où la tension monte entre frustration et excitation. Il était donc normal de faire évoluer cet objet ancestral pour permettre un contrôle à distance par le biais d’une application dédiée. Une nouvelle ère de sextoys pour des sensations toujours plus fortes, et de nouvelles possibilités que le Cellmate de Qiui avait parfaitement intégrées. Vendu environ 160 euros, cette ceinture de chasteté au masculin se décline en deux modèles, court ou long, pour convenir à chacun.

Si ce sextoy connecté semblait des plus intéressants à sa sortie, il a également attiré l’œil de la firme de sécurité britannique Pen Test Partners (PTP) qui l’a soumis à un test de hacking. Le résultat de ce dernier s’est avéré des plus problématiques, et a posé une question en profondeur quant à l’utilisation d’objets connectés dans notre intimité. Le Cellmate a non seulement pu être bloqué à distance, rendant ainsi impossible toute libération manuelle du pénis enfermé, mais a aussi démontré que l’application correspondante pourrait facilement permettre de récupérer tous les fichiers du téléphone concerné. Une faille de sécurité conséquente qui a ainsi exposé les utilisateurs de ce modèle à travers le monde.

Des précautions à prendre en compte dans vos achats de sextoys connectés

Lors d'un récent sondage Ifop, 66% des français ont déclaré être plus sensibles à la question de la protection des données personnelles. Il est aisé d'imaginer que ce nombre serait encore plus conséquent si le sujet avait porté sur le domaine de l'intimité et de la sexualité. Toutefois, si l'avancée technologique représente des risques, elle est aussi une garantie de découvertes inédites et de sensations intenses dans le cas des sextoys connectés. La question n'est donc pas de s'en priver, mais d'opter pour des produits fiables et des sites de vente en ligne sérieux.

Avec des e-commerces respectueux de votre vie privée et qualitatifs, vous avez l’assurance de profiter d’une sélection de sextoys connectés répondant aux normes françaises et européennes en matière de protection des données et de conception. Les applications correspondantes vous garantissent donc un niveau de sécurité des plus satisfaisants, qui vous met à l’abri de risques tels que ceux exposés sur le modèle Cellmate de Qiui.

Si vous ne semblez pas tout à fait à l’aise avec l’idée de télécharger une application dédiée dans le cadre de votre sexualité, vous pouvez également opter pour des sextoys connectés moins élaborés mais tout aussi stimulants, dont les différentes options s’activent simplement par télécommande comme l’oeuf vibrant. Ce dernier vous permet une stimulation clitoridienne ou vaginale intense pour un plaisir à deux ou seul. Dans le cas d’une découverte entre partenaires, les sextoys connectés sont indéniablement l’occasion de jouer avec le désir de l’autre, en contrôlant de manière imprévisible son excitation et ses plaisirs.

Les sextoys connectés ouvrent donc de nouveaux horizons pour des plaisirs sexuels toujours plus variés et riches en sensations fortes. Leurs commandes à distance offrent de nombreuses possibilités, qu’il s’agisse de stimuler son partenaire ou de découvrir son corps seul à l’occasion d’une excitation inédite. Dans tous les cas, et suivant le type d’objets connectés qui vous intéressent, il est essentiel de veiller à la fiabilité des produits concernés. En effet, il convient de privilégier des sites dédiés sérieux et de vérifier que votre sextoy connecté est conforme à la réglementation en vigueur en matière de protection de données personnelles et de conception. Ces quelques vérifications vous assurent un instant de plaisir en toute sécurité et une qualité incomparable pour pimenter votre intimité.