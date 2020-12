Envie de vacances de rêve, rien ne vaut un séjour dans les îles du Trapèze des Mascareignes. Il est composé de 6 îles, dont Madagascar et La Réunion sont les principales. Elles proposent chacune des faunes et des flores très riches ainsi que des plages magnifiques dignes d’une carte postale. Partir dans cette partie du monde est l’assurance de vivre un dépaysement total. Entre la découverte des lieux emblématiques et les différents paysages de chaque île, les activités à faire ne sont pas en manque.

Madagascar et ses merveilles



Pour réussir son séjour dans le Trapèze des Mascareignes, Madagascar est la destination idéale. Le pays est la plus grande île de l’océan Indien. Il est célèbre grâce à la diversité de sa faune et de sa flore. Véritable sanctuaire de la nature, vous y découvrirez d’innombrables espèces animales et végétales endémiques qui n’existent nulle part ailleurs dans le monde. Ces lémuriens font notamment sa réputation au niveau mondial. Le pays regorge de nombreuses aires protégées ainsi des réserves naturelles abritant de multiples spécimens d’animaux et de végétaux. Madagascar dévoile également des plages et des paysages magnifiques. Vous aurez aussi l’occasion de participer aux différentes activités proposées comme de la randonnée, de la plongée sous-marine ou encore la visite de plusieurs sites emblématiques.

L’île de La Réunion et ses différents atouts

Petite île d’origine volcanique, La Réunion se situe au beau milieu de l’océan Indien. Elle propose de nombreuses activités à faire et de multiples endroits à découvrir. Le pays est reconnu pour ses montagnes verdoyantes et ses paysages de conte de fées. Vous pourrez vous laisser tenter par une visite du Piton des Neiges, le dernier volcan en activité sur l’île. La montagne culmine à une hauteur de 7 000 m au-dessus du niveau de la mer.

Également appelée l’île intense, La Réunion propose de magnifiques plages de plus de 30 km de long. À l’ouest, elles sont bordées de palmiers. Elles sont propices pour y passer des moments agréables et de détentes. Vous pouvez vous baigner et vous bronzer sur le sable blanc de Boucan Canot jusqu’à la plage de L’Étang-Salé les Bains. La station balnéaire de Saint-Gilles et les bains est également un endroit à absolument visiter lors de votre séjour à La Réunion.

C’est un véritable paradis pour les randonneurs en partant du Piton de la Fournaise aux cascades du Trou de Fer en passant par les cirques de Salazie, de Mafate ou de Cilaos.