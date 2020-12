Comment choisir son sextoy masculin ?

Tout comme les produits féminins, les sextoys pour homme se sont largement diversifiés ces dernières années. Qu’il s’agisse d’une pratique sexuelle en solitaire, ou d’un accessoire pour pimenter une relation à deux, le sextoy masculin permet de découvrir de nouvelles sensations et de stimuler des zones érogènes parfois négligées. Mais alors comment choisir l’accessoire idéal parmi les divers articles proposés en ligne ?

Se désinhiber et définir ses envies

Avant toute chose, et particulièrement s’il s’agit d’un premier achat, il est important de se sentir à l’aise dans votre démarche. En effet, les sextoys masculins proposent aujourd’hui des modèles adaptés à toutes les pratiques et orientations sexuelles. Il n’y a donc aucune honte à vouloir découvrir de nouvelles sensations et mieux connaître son corps, et ce, quelle que soit votre situation. Ensuite, et afin d’orienter votre choix, il convient de définir vos attentes quant au sextoy masculin souhaité : s’agit-il de retrouver une sensation réaliste de pénétration, de stimuler votre zone érogène prostatique, ou encore de découvrir le plaisir anal ? Autant de possibilités qui peuvent orienter vos recherches sur des modèles aux diverses qualités, et vous permettre de profiter de plaisirs inédits.

Les sextoys masculins vibrants

Particulièrement populaires, les objets sexuels vibrants sont l’occasion d’amplifier une excitation avec des sensations inédites. Parmi les modèles les plus simples, le cockring vibrant est particulièrement efficace pour pimenter un rapport à deux. Il suffit d’enfiler l’anneau à la base de son pénis et de l’activer pour profiter d’une fonction vibrante, qui permet notamment de retarder l’éjaculation en augmentant la pression sanguine pour un maximum de plaisir. De plus, certains modèles présentent une forme spécifique qui stimule vos testicules ou le clitoris de votre partenaire, selon le sens choisi.

Pour les plaisirs solitaires, les masturbateurs vibrants vous permettent de retrouver des sensations très réalistes grâce à un silicone doux. Suivant le modèle choisi, vous simulez une pénétration buccale ou vaginale avec de nombreuses options de vibrations ou de va-et-vient pour une excitation incomparable.

Les sextoys masculins manuels

Sans artifice technologique, les objets sexuels manuels vous permettent de maîtriser parfaitement votre stimulation. Parmi les modèles masculins les plus vendus, vous trouverez les poupées gonflables ou en silicone qui font office de partenaires avec des conceptions conçues pour votre plaisir, ou encore les godemichets et les plugs qui vous offrent des sensations anales variées selon la taille, et l’aspect choisis.

Les sextoys masculins connectés

Les jouets sexuels connectés sont généralement activés par une télécommande fournie. Ce contrôle à distance est l’opportunité d’un jeu érotique avec votre partenaire ou d’une stimulation inédite en solitaire. Certains modèles de plug anaux ou de stimulateurs prostatiques font partie de ces objets connectés tendances qui vous permettent de confier votre plaisir à votre partenaire ou de le maîtriser vous-même parfaitement à l’occasion de vibrations plus ou moins rythmées pour une excitation exceptionnelle. Des accessoires ludiques et modernes grâce auxquels vous découvrez les orgasmes multiples au masculin grâce à la stimulation de la prostate.

Privilégier la qualité pour des sensations idéales

Qu’il s’agisse d’un premier achat de sextoy masculin, ou d’une nouvelle découverte, il est essentiel de choisir des produits de qualité et fiables. Si l’investissement peut considérablement varier selon le produit choisi, un sextoy bas de gamme ne vous apportera que peu de satisfaction à l’utilisation. En effet, vos plaisirs intimes doivent pouvoir bénéficier d’un article adapté, pensé pour votre plaisir avant tout. En orientant vos recherches sur des sites de référence tels que LOVE AND VIBES, vous êtes sûr de découvrir une sélection qualitative pour tous les budgets. Vous profitez alors de paiements sécurisés et discrets pour explorer de nouvelles sensations simplement.

En résumé, choisir un sextoy masculin c’est avant tout définir vos envies et vos attentes quant à ce qui vous excite ou vous manque dans vos rapports. Avec des objets variés, vous pouvez augmenter votre plaisir, prolonger votre érection, stimuler votre prostate, etc. Le budget est également à prendre en compte mais ne doit pas signifier de compromis sur la qualité du sextoy masculin souhaité, qui vous garantit confort et sécurité à l’utilisation. Il ne vous reste donc plus qu’à trouver le modèle idéal qui comblera toutes vos attentes parmi les objets vibrants, connectés ou manuels.