CoD Black Ops: Cold War – Patch apporte une fonctionnalité tant attendue

Avec le patch publié aujourd’hui, le studio de développement Treyarch a réussi à résoudre un problème qui fait l’objet de discussions depuis longtemps. Avec la mise à jour qui l’accompagne, les armes peuvent désormais être mises à niveau plus rapidement.

Depuis la sortie sur PlayStation 4, de nombreux joueurs ont été contrariés par les exigences élevées en matière d’armes. Les niveaux d’armes et les pièces jointes ne doivent pas être débloqués assez rapidement, même avec de bonnes statistiques et une longue durée de jeu. Treyarch a maintenant contré ce problème et publié un correctif qui devrait interdire le tout du mode multijoueur et zombie.

De plus, un bug dans le mode zombie populaire a été corrigé qui rendait de nombreux joueurs mal à l’aise. Cela garantissait que les points d’expérience d’armes pouvaient être accumulés plus lentement, à la fois dans les tours solo, ainsi que dans les vagues ultérieures du mode.

La mise à jour va de pair avec la semaine précédente du double XP en tant que grand moment fort. Au cours de cela, Treyarch a confirmé deux autres événements XP prévus pour décembre. De plus amples informations à ce sujet seront annoncées prochainement.