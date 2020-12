Apple condamné à une amende de 10 millions de dollars parce que l’eau est mouillée de différentes manières, et plus d’actualités technologiques

Votre résumé d’actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du mardi 1er décembre 2020.

1. Résistance à l’eau de l’iPhone vs promesses marketing: l’Italie dit non

Apple est dans l’eau chaude avec l’autorité de la concurrence italienne, qui a condamné la société à une amende de 10 millions d’euros (12 millions de dollars) pour des allégations de résistance à l’eau de l’iPhone.

Ce qui est intéressant ici, c’est que l’AGCM italien, dans un rapport uniquement en italien mais susceptible d’être officiellement traduit dans les prochains jours, a l’intention d’infliger une amende à Apple pour des préoccupations concernant le marketing de la résistance à l’eau et la garantie.

Tous les modèles d’iPhone depuis octobre 2017, y compris l’iPhone 8 jusqu’aux modèles iPhone 11 et iPhone 11 Pro, sont inclus dans le rapport. Apple a 60 jours pour faire appel.

(Au cas où vous étiez concerné: selon le rapport, l’activité italienne d’Apple entre septembre 2018 et septembre 2019, a enregistré un chiffre d’affaires de 58 652 628 €; et un bénéfice d’exploitation de 26 918 658 €. Donc, Apple Italie devrait survivre!)

Le rapport AGCM traduit automatiquement indique que deux pratiques commerciales sont injustes:

Premièrement, «la particularité d’être étanche pour une profondeur maximale variant entre 4 mètres et 1 mètre selon les modèles et jusqu’à 30 minutes», qui fait partie du marketing d’Apple.

Selon l’Autorité, cependant:

«…les messages ne précisaient pas que cette propriété se trouve uniquement en présence de conditions spécifiques, par exemple lors d’essais de laboratoire spécifiques et contrôlés avec l’utilisation d’eau statique et pure, et non dans les conditions normales d’utilisation des appareils par les consommateurs. »

Ensuite, en plus de cela, la «pratique commerciale agressive» d’Apple en matière d’assistance après-vente de garantie pour ceux qui possèdent un iPhone qui a subi des dégâts d’eau.

Sur ce point, les autorités italiennes disent:

« En outre, l’indication contextuelle de la clause de non-responsabilité «La garantie ne couvre pas les dommages causés par des liquides», étant donné la vantardise publicitaire catégorique de la résistance à l’eau, a été jugée appropriée pour tromper les consommateurs en ne précisant pas le type de garantie auquel elle se référait., « Et »le refus d’Apple, en phase d’après-vente, de fournir une assistance de garantie lorsque ces modèles d’iPhone ont été endommagés du fait de l’introduction d’eau ou d’autres liquides, entravant ainsi l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la loi sur la garantie ou par le code de la consommation.«

Donc, en bref:

Les tests de résistance à l’eau dans des laboratoires dans des conditions parfaites utilisant de l’eau pure n’imitent pas les performances ou l’utilisation du monde réel.

Et, malgré la commercialisation de la résistance à l’eau dans de nombreux iPhones récents, Apple n’aidera pas si un nouvel iPhone subit des dégâts d’eau, notant qu’il n’est pas étanche.

Apple utilise également des indicateurs de dégâts d’eau depuis des années.

Apple n’est pas seul:

Plus précisément, sur les problèmes de résistance à l’eau, le même type de cas contre Samsung a été déposé en Australie il y a environ un an (ACCC), et cette affaire a duré au moins plus d’un an. Je ne trouve pas non plus de solution à ce cas, alors peut-être que ça continue.

Et bien que le régulateur italien ait plaidé cette fois contre Apple, il avait infligé une amende de 15 millions de dollars à Apple et à Samsung il y a deux ans pour des mises à jour forcées susceptibles de ralentir ou de rendre les appareils inutilisables.

Sony, en 2015, a massivement annulé ses allégations de résistance à l’eau après avoir initialement parlé d’imperméabilisation, y compris un magasin sous-marin au . et à Dubaï. Ce n’était pas en réponse à une amende ou à une commande, mais supposément en raison de réclamations de garantie faites par des personnes utilisant le téléphone dans l’eau, comme Sony le démontrait dans son marketing, ce que Sony a ensuite refusé de couvrir.

Les goûts de OnePlus, d’autre part, ont résisté à toute revendication de résistance à l’eau jusqu’à ce que ses modèles phare OnePlus 8 2020 ajoutent enfin une résistance à l’eau IP68.

Ce que cela veut dire:

L’AGCM italienne n’a pas carrément interdit à Apple de commercialiser ses produits de cette manière, mais a ordonné à Apple de publier des informations sur les liens vers des informations sur la protection des consommateurs sur la page d’accueil italienne d’Apple.

Et c’est un peu bizarre pour les smartphones et pour les régulateurs.

Le problème pour les régulateurs est que ces questions peuvent ensuite être portées devant les tribunaux, et ces dernières années, comme dans l’affaire Samsung contre Australie.

Et personne ne s’attend raisonnablement à ce qu’Apple (ou Samsung) répare un smartphone que vous avez laissé au fond d’une piscine pendant quelques heures par erreur, mais il est impossible de faire la différence entre cela et une chute accidentelle dans un évier d’eau qui aurait dû Survécu.

Par conséquent, la plupart des entreprises hésitent désormais à aller au-delà de la mention de la résistance à l’eau des smartphones, et beaucoup n’offrent aucune garantie.

Dans tous les cas, je m’en tiendrai à garder votre téléphone à l’écart de toute eau, peu importe ce que dit le marketing.

2. Fuite: OnePlus 9E pourrait être une chose, rejoindre OnePlus 9, OnePlus 9 Pro. Un vrai manque de détails ici mais cela pourrait être attrayant, étant donné la popularité du Samsung Galaxy S10e (Autorité Android).

3. Samsung confirme qu’il fonctionne sur un téléphone pliable «plus mince et plus léger». Naturellement, oui, mais le Galaxy Z Fold 2 a été qualifié de brique massive dans notre examen de cette année, ce qui peut être une mise à niveau utile (Autorité Android).

4. Les rendus du Samsung Galaxy A32 5G ont apparemment fui, et il n’a pas le boîtier de caméra dédié au standard bog pour les tireurs arrière, un peu comme le LG Velvet? (Autorité Android).

5. Samsung Galaxy Buds Pro: tout ce que nous savons à ce jour sur les nouveaux écouteurs TWS, qui ont fait surface à la FCC (Autorité Android).

6. Ajit Pai, président de la FCC, absent le 20 janvier, retour de la neutralité du net (ZDNet).

7. DeepMind d’Alphabet franchit une nouvelle étape historique dans la prédiction de la structure des protéines basée sur l’IA, en utilisant Alpha Fold (TechCrunch).

8. Je ne suis vraiment pas à travers la biologie ici, mais un article évalué par les pairs sur AlphaFold est à venir. Le billet de blog de DeepMind en explique plus. C’est au moins en partie ce que le projet Folding @ Home de Stanford essayait de réaliser pendant des années, je pense?

9. Il semble qu’Apple Fitness + sera bientôt lancé (Gizmodo).

10. Facebook achète Kustomer, spécialisé dans les outils de service client et les chatbots, pour 1 milliard de dollars et plus (Reuters).

11. Tous les géants des réseaux sociaux deviennent les mêmes: fil d’actualité, messages en voie de disparition, messagerie privée, et une fonction de diffusion en direct… oui, c’est tout (Filaire).

12. Instagram a totalement changé la façon dont les montres sont conçues dans «une course aux armements esthétique» (Filaire).

13. Zoom a presque quadruplé son chiffre d’affaires d’une année à l’autre, encore une fois. Les investisseurs veulent plus, cependant (Le bord).

14. «Quel est le problème avec les brosses à dents soniques? Font-ils une différence notable? » Celui-ci se demande si les brosses à dents électriques valent la peine par rapport aux brosses à dents manuelles, et les gens qui disent être des dentistes sont d’accord (r / askcience).

