Le nom de Baby Yoda a été décidé dans The Mandalorian Season 1 – / Film

L’une des plus grandes révélations de l’épisode du week-end dernier de Le mandalorien était le vrai nom de Baby Yoda. Son nom est Grogu et producteur exécutif Jon Favreau le sait depuis la première saison, mais c’était un autre producteur exécutif Dave Filoni qui a compris comment le révéler enfin avec les débuts de Rosario Dawson comme Ahsoka Tano.

En parlant de cela, vous souvenez-vous de l’époque où tout le monde paniquait à propos de Jon Favreau prenant une photo de Guerres des étoiles créateur George Lucas tenir Baby Yoda au début de l’année? Il se trouve que Rosario Dawson était en pleine garde-robe et maquillée comme Ahsoka Tano ce jour-là, et elle était là pour ce moment viral.

Vanity Fair a eu une discussion approfondie avec Dave Filoni et Rosario Dawson à propos de l’épisode du week-end dernier de Le mandalorien, intitulé «Les Jedi». Ce fut un moment énorme pour les fans de longue date du Clone Wars série animée parce qu’elle a donné vie à la création de Dave Filoni en live-action Guerres des étoiles univers. Les débuts du personnage ont également permis aux fans de découvrir enfin le nom de The Child. Filoni a expliqué:

«Le nom existe depuis un certain temps. Jon m’a dit au début de la première saison ce que ce serait, ce qui m’a fait réfléchir à la façon dont les gens pourraient apprendre le nom. Cela m’a donné l’idée qu’Ahsoka, qui est très compatissante, serait capable de se connecter avec l’enfant, et que sans mots, ils pourraient probablement communiquer à travers des souvenirs et des expériences. Grâce à cette connexion, elle apprend le nom, puis le dit à Mando et au public.