Vous pouvez maintenant jouer à Portal dans CS: GO avec ce mod

Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu Valve publier du contenu officiel du portail dans le monde, alors un fan du jeu a décidé de recréer le titre populaire dans un autre classique de Valve, CS: GO, car pourquoi pas?

L’utilisateur de Reddit, Ibreathetea, a publié une vidéo pour montrer comment ils progressaient dans la création du mod. Dans la vidéo (ci-dessous), vous pouvez voir le pistolet Portal en action, le personnage rebondir sur le gel Aperture, voir comment les cubes sont utilisés pour résoudre des énigmes, et aussi avoir un aperçu du gâteau légendaire à la fin du niveau, peut-être ceci signifie que le gâteau n’est pas un mensonge?

Le mod a encore quelques bugs pour le moment, et pour le moment, vous ne pouvez tirer des portails que sur des murs qui sont juste devant vous, bien que cela puisse être modifié ultérieurement. Ibreathetea a déclaré que le code du mod est réduit au strict minimum, de sorte que d’autres moddeurs peuvent facilement le réutiliser ou le coder en cargaison, ce qui signifie que nous pourrions voir encore plus de mods basés sur le portail pour CS: GO à l’avenir.

En plus de s’inspirer des jeux vidéo, la communauté CS: GO crée également du contenu assez amusant basé sur des films. Une carte d’Halloween faite par des fans est sortie récemment et s’est inspirée de la série Vendredi 13 et The Amityville Horror pour effrayer sérieusement les joueurs.

Si vous cherchez à améliorer vos compétences, consultez nos conseils CS: GO, les commandes de la console CS: GO et les guides CS: GO smokes pour obtenir de l’aide.