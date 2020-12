Teamfight Tactics 10.24 Champions de nerfs B-patch, traits et ouragan de Runnan

UNE Tactiques de combat d’équipe Le patch B est prévu pour aujourd’hui, mettant en jeu deux traits, deux champions et l’ouragan de Runnan.

Avec compétitif TFT en cours, Riot continue d’utiliser des B-patches pour stabiliser la méta suite à une mise à jour. Le patch 10.24 a entraîné le retour de Zed et Warwick en tant que champions dominants. Yone a également détruit ses ennemis via une refonte tandis que les traits Cultiste et Gardien dominaient au début et au milieu du match.

Le patch B 10.24 a nerf Galio dans le trait Cultiste, réduisant son multiplicateur d’étoiles de 12 à 14%. La santé de base de Galio a été réduite de 1000/1650/2250 à 800/1400/2000. Et les dégâts d’attaque du démon ont été touchés, passant de 85/180/320 à 75/160/280. Courir Cultist à différentes étapes devrait toujours rester une option solide, mais cela ne garantira plus une séquence de victoires facile.

En plus du nerf Cultiste, Keeper a également été atténué. Le trait a vu sa valeur de bouclier réduite de 175/250/350 à 150/225/350. La durée de son bouclier a également été réduite de 8/10/14 à 8/10/12 secondes.

Forcer Zed à l’intérieur TFT Le patch 10.24 est devenu une priorité pour de nombreux joueurs. Le patch B réduit aujourd’hui sa vitesse d’attaque de 0,8 à 0,75 et réduit son vol de dégâts de 30/35/40 à 25/30/35. Yone a vu son mana total augmenté à 60 (au lieu de 50) et sa réduction d’armure / magie du destin de sceau est passée de 90 à 60%. Les deux champions étaient répandus dans la méta 10.24 et devraient encore valoir la peine de jouer à différentes étapes.

Un seul élément a été nerfé dans le patch B 10.24. Le multiplicateur de dégâts d’attaque de Runann’s Hurricane a été réduit de 100 à 90%. Ce changement devrait atténuer Warwick en TFT Constructions Divines, donnant aux autres compositions une chance de briller en fin de partie. Un correctif a également été appliqué à Ashe, l’empêchant de déclencher trop d’effets d’attaque pendant Hunter’s Focus.

le TFT 10.24 B-patch sera mis en ligne le 1er décembre vers 18h CT. Il était initialement prévu de frapper les serveurs à 16 h, heure du Pacifique, mais a été repoussé en raison d’un tournoi qui se déroulait à ce moment-là.