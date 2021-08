Cheval frappé aux JO : Qu’est-il arrivé à Saint Boy ?

Ce ne serait pas les Jeux olympiques d’été sans un ou deux scandales, et les JO de Tokyo 2020 ne font pas exception. Alors que les jeux se sont terminés depuis, il y a eu un incident vers la fin qui a laissé les fans s’interroger sur le sort d’un cheval olympique nommé Saint Boy. Voici ce qui est arrivé au cheval, où il se trouve maintenant, et une explication du scandale.

Dans la partie équestre d’un pentathlon, la page des Jeux olympiques indique : “Les athlètes doivent monter un cheval inconnu sur un parcours de saut d’obstacles sans encourir de pénalités et dans le temps imparti. Dans le sport indépendant qu’est l’équitation, les cavaliers et les chevaux s’entraînent ensemble pendant des années ; dans le pentathlon moderne, les concurrents sont jumelés avec leurs chevaux lors d’un tirage au sort 20 minutes seulement avant la compétition.”

Monter un cheval inconnu a porté préjudice à la concurrente allemande Annika Schleu, qui, jusqu’à sa partie équestre, était en tête du pentathlon. Le cheval qu’Annika a monté était Saint Boy, qui, selon CNN, “se cabrait et refusait de trotter autour du manège”. Il a également refusé de sauter, ce qui est un élément clé de la compétition.

Bien que les chevaux qui se comportent mal puissent être frustrés, l’entraîneur de l’équipe allemande, Kim Raisner, a aggravé la situation en encourageant Annika à frapper le cheval, puis en le frappant elle-même, au grand choc et à l’horreur de tous les amoureux des animaux. L’UIPM est intervenue et CNN rapporte que Kim a été disqualifiée de toute autre compétition.

Here is #SaintBoy back home in Shiga Prefecture.

Saint Boy's owners at the Minakuchi Riding Club kindly provided an update on his condition after being contacted by @Tokyo2020 officials.

They said: "He is in good health, although fatigued from competition." pic.twitter.com/oiACwR1wqx

