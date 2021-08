Les fans assidus de Fortnite savent probablement que la plupart des émotes de personnages les plus cool disponibles pour les joueurs coûtent un certain nombre de v-bucks (la monnaie du jeu) et ne sont disponibles que pendant un certain temps. Dans le cas de la dernière nouveauté du jeu, baptisée Free Guy d’après le nouveau film de Ryan Reynolds, le mur payant pour l’emote a été supprimé. Cependant, les fans devront encore accomplir un certain nombre de tâches pour la débloquer comme élément utilisable pour leur personnage.

Alors, comment obtenir l’émote Free Guy dans Fortnite, et quelles sont les tâches à accomplir pour y parvenir ? Continuez à lire pour une analyse complète du dernier ajout croisé au jeu de bataille royale à succès.

Comment obtenir l’emote “Free Guy” dans “Fortnite” ? Le dernier crossover cinématographique du jeu expliqué

Après d’autres noms célèbres et d’autres films avec lesquels Fortnite s’est associé par le passé, comme Travis Scott, Ariana Grande et Star Wars, le jeu a maintenant conclu un partenariat avec les producteurs de Free Guy, le prochain long métrage axé sur les jeux vidéo avec Ryan Reynolds. Ce partenariat permet d’inclure non seulement le nouvel emote, mais aussi divers éléments liés au film, disséminés sur la carte.

“Voici Guy. Il s’agit d’un personnage ordinaire, de tous les jours… peu importe”, peut-on lire dans le communiqué de presse officiel d’Epic Games concernant le partenariat. “Guy vient d’apprendre que sa vie de caissier de banque n’est pas exactement ce qu’il pensait. Il est en fait un joueur de fond dans un jeu à monde ouvert. Alors maintenant, il débarque dans Fortnite ?”

Le communiqué explique ensuite comment les joueurs devront accomplir un certain nombre de tâches dans le jeu pour débloquer l’emote. Ne vous inquiétez pas, nous les avons toutes compilées ici pour vous.

Les défis à relever pour débloquer l’emote Free Guy dans Fortnite sont assez simples

Afin d’ajouter l’emote Free Guy à votre liste, les joueurs doivent visiter les nouveaux distributeurs automatiques de billets qui sont apparus dans pratiquement tous les points d’intérêt et stations-service de la carte Fortnite. Cinq quêtes spécifiques doivent être accomplies, chacune étant accompagnée d’une vidéo de Ryan Reynolds à l’emplacement des distributeurs. Elles n’ont pas besoin d’être réalisées dans un ordre particulier, mais elles doivent toutes être accomplies à un moment ou à un autre pour débloquer l’emote.

Pour commencer, les joueurs doivent se faire renverser par un véhicule dans le jeu. Cela peut sembler étrange, mais c’est tout à fait faisable si vous avez une certaine connaissance du fonctionnement des véhicules du jeu. Si vous ne pouvez pas attendre que quelqu’un vous renverse avec une voiture, le moyen le plus simple de le faire vous-même est de construire une rampe d’au moins trois blocs de haut, de mettre la voiture en marche arrière et de courir vers le bas. Le personnage se déplacera probablement plus vite que la voiture, ce qui signifie qu’il vous percutera lorsqu’il atteindra le bas.

Un autre défi que les joueurs doivent relever consiste à recevoir des dégâts de mêlée d’un adversaire dans le jeu. C’est également assez simple, mais il n’y a aucun moyen de le relever tout seul. Les joueurs doivent soit attendre qu’un ennemi réel leur inflige des dégâts de mêlée, soit trouver un PNJ (personnage, animal, etc.) et le laisser vous infliger des dégâts.

Étant donné que les animaux sont les seuls personnages du jeu qui n’ont pas d’armes, ils sont probablement le moyen le plus facile d’y parvenir.

On a toujours besoin d'un peu plus de gentillesse sur l'Île donc Guy de @freeguymovie est dans le coin pour filer un coup de main. Complétez les Quêtes pour obtenir l'emote Chic type ! https://t.co/oubHM4cQSl pic.twitter.com/86M6RJ736D — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) August 12, 2021

La prochaine quête que les joueurs doivent accepter est de placer des pièces de monnaie tout autour de la carte, en référence au travail de caissier de banque du personnage du film. Il y a plusieurs endroits où les pièces peuvent être placées, mais certains sont plus faciles que d’autres.

Le premier emplacement se trouve sur le trottoir, directement au nord de la jardinerie Holly Hatchery, l’un des principaux centres d’intérêt de la carte.

Un autre lieu de dépôt de pièces se trouve juste devant l’entrée de la jetée et de la promenade de Believer Beach. Ensuite, un troisième emplacement peut être trouvé sur le trottoir à l’extérieur de l’hôtel Believer Beach, plus près du parking.

Une fois que toutes les pièces ont été placées, le prochain défi est le plus facile. Tout ce que les joueurs doivent faire est de trouver n’importe quel PNJ sur la carte et d’engager la conversation avec lui. En faisant cela, ils termineront le défi.

Enfin, les joueurs devront faire redémarrer/réanimer un coéquipier ou utiliser un feu de camp. Pour les joueurs en équipe, ce défi est courant, car les coéquipiers sont abattus et doivent être ranimés assez fréquemment. En tant que joueur solo, vous pouvez également relever ce défi en rassemblant 30 bois et en allumant un feu de camp pour vous soigner après avoir subi des dégâts.

Cette action récompensera la personne qui a réalisé le défi final et débloquera l’émote Free Guy la prochaine fois que votre casier sera ouvert.