Chaleur estivale : 15 meilleures façons d’y faire face

L’été est la période la plus active et la plus active de l’année. Les gens voyagent, passent du temps avec leur famille et s’amusent. Mais la chaleur semble gâcher un peu le plaisir. La chaleur affecte négativement notre corps et bien sûr notre humeur. Cette fois, essayez quelques-unes des techniques mentionnées ci-dessous pour combattre la chaleur estivale.

1. Réduisez l’utilisation du four et du lave-vaisselle

L’été est probablement le moment où vous cuisinez le plus, mais vous devez réduire l’utilisation du four et du lave-vaisselle. Utilisez la mijoteuse ou l’autocuiseur et lavez vos ustensiles dans l’évier. Le four et le lave-vaisselle rendent votre cuisine chaude et la chaleur se propage lentement dans votre appartement.

2. Changer les lumières

Si vous utilisez une ampoule à incandescence, vous devez alors allumer vos lampes. 90% de l’énergie produite par l’ampoule à incandescence est de la chaleur et seulement 10% est de la lumière. Passez aux lampes fluorescentes ou LED. Il génère moins de chaleur et économise également de l’électricité.

3. Hydratez-vous régulièrement !

Buvez beaucoup d’eau pendant l’été, comme littéralement beaucoup! Si votre corps est hydraté, il sera frais. Un corps déshydraté peut causer beaucoup de problèmes de santé. Gardez une bouteille d’eau ou une bouteille d’eau avec vous et continuez à prendre des gorgées d’eau à intervalles fréquents. Essayez d’infuser votre eau avec du citron, de la menthe, de la noix de coco ou des fruits! Ce sera plus amusant de vous hydrater avec ces boissons d’été faites maison.

4. Mangez des aliments frais

Il y a beaucoup d’aliments qui causent de la chaleur interne, évitez-les. Consommez des aliments frais pour vos systèmes internes. Mangez de la pastèque, du concombre, de la papaye et d’autres fruits et légumes de saison. Évitez d’avoir des aliments salés ou épicés.

5. Enfilez des habits légers de couleur claire

Ne portez pas de couleurs sombres en été. Cela vous fera vous sentir vraiment chaud. Au lieu de cela, essayez de porter du blanc ou d’autres couleurs claires. Portez des tissus respirants et non moulants ou serrés. Il est préférable d’opter pour le coton ou le lin en été.

6. Prenez plus de douches

Rien de plus rafraîchissant que de prendre une douche en été. Évitez de vous baigner avec de l’eau tiède. Prenez des douches froides mais ne gaspillez pas trop d’eau. Vous n’avez pas besoin de prendre un bain complet, un simple rinçage suffit.

7. Marchez sur l’herbe

L’été est le moment idéal pour visiter les parcs et passer du temps avec la nature. La plupart des matériaux deviennent chauds en été, mais pas l’herbe. Alors, marchez pieds nus sur l’herbe et il est préférable de le faire sous les arbres. L’herbe bloque le soleil et agit donc comme un climatiseur naturel.

8. Fabriquez des glacières d’été

Utilisez des fruits et légumes de saison. Mélangez différents légumes ou fruits et préparez divers jus. Cela vous aidera à refroidir votre corps en interne. Les glacières d’été les plus appréciées sont le jus de pastèque, la limonade et le jus de concombre.

9. Rafraîchissez votre appartement

Si vous n’avez pas de climatiseur dans votre appartement, voici une petite astuce qui vous aidera à rafraîchir votre appartement. Prenez 2-3 bouteilles congelées et conservez-les devant le ventilateur de table. La brise qui sort du ventilateur sera beaucoup plus fraîche et vous vous sentirez détendu.

10. Appliquez de l’Aloe Vera sur votre corps

L’aloe vera est utilisé pour se débarrasser des coups de soleil et du bronzage, mais il peut également être utilisé comme refroidisseur. Faites un vaporisateur d’aloe vera et ajoutez de la menthe poivrée si vous le souhaitez. Ensuite, conservez-le dans une bouteille et continuez de le vaporiser sur tout votre corps pour combattre la chaleur estivale.

11. Faites des feuilles glacées

Oui, vous avez bien entendu. Tout d’abord, remplacez l’une de vos draps par des draps en coton. Utilisez autant de coton que possible pendant l’été. Ensuite, mettez la feuille dans des sacs en plastique et placez-les dans un congélateur. Sortez-le du congélateur quelques heures avant de vous endormir. Vous passerez une bonne nuit de sommeil !

12. Buvez du thé à la menthe poivrée

La menthe poivrée refroidit votre corps en interne. Au lieu d’avoir une tasse de thé normale, essayez de prendre du thé à la menthe poivrée une fois par jour. Il aide également à réduire la graisse du ventre. Le menthol est l’ingrédient principal de la menthe poivrée et également l’ingrédient qui aide votre corps à se refroidir.

13. Utilisez des bloqueurs de soleil

Gardez vos fenêtres fermées et vos rideaux baissés lorsque le soleil est levé. Accrochez un drap humide à l’extérieur de votre fenêtre. Utilisez des rideaux blancs pour réduire l’absorption de chaleur. Bloquer le soleil est probablement le meilleur moyen de garder votre appartement au frais.

14. Mangez léger

Manger frais est bien, mais manger léger est important. Les repas lourds surchargeront votre estomac et votre corps produira plus de chaleur. Si vous l’avez déjà remarqué, vous transpirez plus que d’habitude si votre estomac est bien rempli. Aussi, ayez des aliments liquides si possible. Cela aidera votre corps à rester au frais.

15. Fermez les cheminées

Si vous avez une cheminée, fermez-la. Les cheminées ouvertes aspirent l’air chaud dans votre maison et rendront votre endroit chaud. Et de toute façon, vous n’avez pas besoin d’une cheminée pendant l’été. Il est préférable de fermer tous les espaces ouverts afin que l’air chaud ne pénètre pas.