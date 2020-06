Facebook : 60 faits amusants sur le géant des médias sociaux

Facebook est sans aucun doute le site de réseautage social le plus utilisé de tous les temps. Cela a facilité la vie de chacun. Vous pouvez vous connecter avec des amis, des voisins ou des collègues perdus depuis longtemps avec une simple recherche. Non seulement cela, vous pouvez vous faire beaucoup de nouveaux amis sur cette plate-forme de médias sociaux. Alors, sans perdre de temps, plongeons-nous dans des faits amusants sur Facebook.

Faits sur Facebook : 1 à 10

1. 30% des personnes qui utilisent Internet utilisent Facebook plus d’une fois par jour.

2. À ce jour, 250 milliards de photos ont été téléchargées sur Facebook.

3. Les utilisateurs de Facebook génèrent environ quatre millions de likes par minute.

4. 45% des gens reçoivent des nouvelles via Facebook.

5. 40% des personnes ont convenu de partager leurs données concernant la santé avec Facebook.

6. Inutile de dire que la page principale de Facebook est la page la plus populaire. Il compte environ 213 millions de likes. La page Samsung arrive deuxième avec 159 millions de likes, et avec 122 millions de likes, Cristiano Ronaldo arrive troisième.

7. 200 millions de personnes utilisent Facebook Lite.

8. 22% du temps Internet américain est occupé par Facebook. Google (y compris YouTube) représente environ 11%.

9. Globalement, les utilisateurs de Facebook passent environ 20 minutes par jour sur Facebook.

10. Au troisième trimestre de 2018, il y avait 2,357 milliards d’utilisateurs mensuels actifs de Facebook.

Faits sur Facebook : 11 à 20

11. Parmi ceux-ci, plus d’un milliard d’entre eux sont uniquement des utilisateurs mobiles.

12. Les utilisateurs actifs quotidiens représentent près de 1,5 milliard.

13. 83% des parents sur Facebook sont amis avec des enfants.

14. La moitié des personnes qui utilisent Internet mais pas Facebook vivent avec des personnes qui utilisent Facebook.

15. La moyenne d’amis est de 338 et la médiane d’amis est de 200.

16. 26,3% des personnes dans le monde utilisent Facebook.

17. 6 nouveaux profils sont ajoutés chaque seconde, c’est-à-dire qu’en une journée, il y a environ 500000 nouveaux profils ajoutés à Facebook.

18. 47% des utilisateurs de Facebook accèdent au site uniquement par téléphone portable.

19. Le revenu net de Facebook au troisième trimestre de 2018 est de 5,14 milliards de dollars!

20. C’est la quatrième marque la plus précieuse au monde.

Faits sur Facebook : 21 à 30

21. Le salaire de Mark Zuckerberg est de seulement 1 $ par an! Sa valeur nette est de 80 milliards de dollars!

22. Facebook compte environ 34 000 employés.

23. En un mois, un utilisateur Facebook moyen clique sur 8 annonces, aime environ 10 publications et fait 4 commentaires.

24. En une journée, les gens téléchargent 350 millions de photos par jour.

25. Tous les utilisateurs de Facebook passent 927 millions d’heures à jouer à des jeux Facebook en un mois.

26. 66% des milléniaux, c’est-à-dire les personnes de 15 à 34 ans, utilisent Facebook.

27. Les utilisateurs partagent 1,3 million de contenus chaque minute d’une journée sur Facebook.

28. 150 000 messages sont envoyés sur Facebook chaque minute et 500 000 «j’aime» Facebook chaque minute. Il y a 100 000 demandes d’amis toutes les dix minutes.

29. 73% des revenus publicitaires de Facebook proviennent de la publicité mobile. Il gagne environ 2,5 milliards de dollars chaque trimestre grâce à la publicité mobile.

30. Le premier visage sur Facebook était celui d’Al Pacino.

Faits sur Facebook : 31 à 40

31. Le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, a été le premier investisseur (à grande échelle) à soutenir Facebook. Il a investi un montant de 500 000 $ en 2004. Il a ensuite vendu sa participation pour 1 milliard de dollars.

32. Si vous voulez plus d’engagement, publiez un à deux messages par jour contre trois ou plus de trois messages par jour sur Facebook.

33. Les vidéos sont le contenu le plus partagé sur Facebook.

34. Les utilisateurs de Facebook ont ​​regardé environ 1 milliard de vidéos par jour!

35. Les publications publiées entre 22 h 00 et 23 h 00 HNE obtiennent en moyenne environ 88% d’interactions en plus que les publications publiées ou publiées à des moments différents.

36. Si votre message se termine par une question, son interaction augmente de 162%.

37. Une minute d’arrêt coûte à Facebook environ 24 420 $.

38. Pour chaque utilisateur aux États-Unis et au Canada, Facebook gagne 5,85 $ en moyenne.

39. Il y a plus de 2 millions d’annonceurs actifs sur Facebook.

40. Facebook stocke environ 300 pétaoctets de données d’utilisateurs sur ses serveurs.

Faits sur Facebook : 41 à 50

41. Mark Zuckerberg souffre de daltonisme. Il ne voit pas clairement les couleurs rouges et vertes.

42. 76% des femmes utilisent Facebook contre 66% des hommes.

43. La plupart des utilisateurs de Facebook sont âgés de 25 à 34 ans.

44. Les niveaux de trafic les plus élevés de Facebook sont observés de 13 h à 15 h.

45. Il y a environ 83 millions de faux profils Facebook!

46. Plus de 50% des personnes âgées de 18 à 24 ans consultent leur profil Facebook dès leur réveil.

47. Il y a plus de 307 millions d’utilisateurs de Facebook en Europe.

48. Vous pouvez en fait changer la langue de votre profil Facebook en «pirate».

49. Début 2019, Facebook avait des succursales dans plus de 70 villes.

50. Un utilisateur américain moyen de Facebook passe environ 40 minutes par jour sur Facebook.

Faits sur Facebook : 51 à 60

51. Facebook connaît 600 000 tentatives de piratage chaque jour.

52. Facebook peut suivre (s’il le souhaite) les sites Web que vous visitez même après votre déconnexion ou votre déconnexion de Facebook.

53. Il y a 30 millions de morts sur Facebook! [Profiles of 30 million people who are already dead!]

54. La Chine a bloqué le New York Times, Twitter et Facebook depuis 2009.

55. 1/3rd des demandes de divorce en 2011 aux États-Unis portaient le mot «Facebook».

56. Vous ne pouvez pas bloquer Mark Zuckerberg sur Facebook.

57. Cela peut être drôle, mais un blogueur a en fait engagé une femme pour le gifler dur chaque fois qu’il se connecte à son compte Facebook.

58. 5% des Britanniques utilisent Facebook lors de leurs relations sexuelles.

59. Selon les données de Facebook, le couple se sépare la plupart du temps quelques semaines avant Noël.

60. Brian Acton a été rejeté lorsqu’il est allé chercher un emploi sur Facebook en 2009. En 2014, Facebook a dû acheter l’idée originale de Brian Acton, WhatsApp pour 19 milliards de dollars.