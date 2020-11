Cela pourrait être notre premier aperçu du Moto G10 Play

F.DICK COUTEAU D'OFFICE DICK PREMIER PLUS

Soigneusement forgé et équilibré avec un manche de forme idéale. La lame est faite d'un alliage de haute qualité X 45 Cr Mo V15. Cela prolonge la longévité du tranchant et sa résistance à l'usure. Chaque couteau est affûté, aiguisé, affiné et poli à la main. Vente restreinte du produit: Ne peut être vendu aux