L’astronaute «  lie  » les 20 dernières années d’équipages de la station spatiale à un outil simple

Flottant dans le laboratoire en orbite, entouré d’appareils scientifiques et de deux décennies d’équipement accumulé, Kate Rubins a choisi un outil simple pour représentent 20 ans d’opérations en équipage continues à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Rubins et ses deux coéquipiers de l’Expédition 64, Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, étaient à bord de la station spatiale lundi 2 novembre pour marquer et prolonger la réalisation de ce jalon.

«C’est un honneur incroyable pour nous d’être ici à l’occasion du 20e anniversaire de la première présence habitée sur la station spatiale et ce présence humaine continue depuis 20 ans « , A déclaré Rubins, s’adressant aux journalistes vendredi 30 octobre. » Il se trouve que nous avons choisi une très bonne expédition pour être ici et je pense que nous nous sentons tous très chanceux. «

L’ingénieur de vol de l’Expédition 64 et astronaute de la NASA Kate Rubins à bord de la Station spatiale internationale avec le logo ISS 20 Years en arrière-plan. Rubins était à bord du laboratoire en orbite pour marquer le 20e anniversaire des opérations en équipage, le 2 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA)

L’expédition 1, la première résidence de la station spatiale, a commencé lorsque l’astronaute de la NASA Bill Shepherd et les cosmonautes Sergei Krikalev et Yuri Gidzenko de l’agence spatiale russe Roscosmos sont venus à bord de l’avant-poste encore en plein essor le 2 novembre 2000. Pendant leur séjour de six mois, les trois coéquipiers ont vu le complexe passer d’un assemblage de trois modules à un laboratoire américain («Destiny») et la première paire d’ailes de panneaux solaires de la station spatiale.

Depuis lors, 238 personnes ont appelé l’ISS chez eux pendant des périodes allant de quelques mois à presque une année complète, tandis que l’avant-poste a continué de s’étendre pour inclure maintenant plus d’une douzaine de modules de Russie, des États-Unis, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et Japon, ainsi qu’un grand bras robotique de fabrication canadienne.

De tous les articles qui remplissent le vaste complexe, Rubins a déclaré que c’était l’attache métallique qui représentait le mieux les 20 dernières années.

«Nous utilisons donc ces attaches métalliques sur les EVA», a déclaré Rubins, faisant référence à des activités extravéhiculaires, ou sorties dans l’espace, dans sa réponse à une question de collectSPACE. « C’est un objet assez simple, mais ils font absolument l’affaire. Ils sont vraiment l’un des bêtes de somme d’EVA et c’est une chose très simple que vous ne pensez pas être si importante et pourtant c’est absolument incroyable quand nous le faisons. sorties dans l’espace. «

« Il [the wire tie] représente toutes les sortes de choses que nous pouvons faire », dit-elle.

Utilisé pour sécuriser les outils et autres objets pour les empêcher de s’éloigner dans un espace ouvert, le cousin en vrac d’une cravate torsadée a été un élément de base parmi les équipements utilisés lors des centaines de sorties dans l’espace qu’il a fallu pour assembler et entretenir la station spatiale. L’un des héritages de l’ISS sera ce qu’il a fait pour mûrir la compétence de travailler dans le vide de l’espace et sans la capacité d’aller EVA, la station n’existerait pas aujourd’hui.

Les coéquipiers de l’expédition 1 Bill Shepherd, Yuri Gidzenko et Sergei Krikalev posent avec une maquette de la station spatiale. (Crédit d’image: NASA)

Ryzhikov a mentionné un rappel encore plus direct de « lier » son Équipage de l’expédition 64 aux résidents d’origine de la station.

« Aujourd’hui, nous avons trouvé une note du premier équipage concernant l’installation de nouveaux équipements à bord, donc je pense que nous nous en souvenons », a-t-il déclaré vendredi.

Cette note a peut-être été l’un des messages cachés laissés par le commandant de l’expédition 1 Bill Shepherd, comme il l’a décrit à l’occasion du 15e anniversaire de sa mission. Un autre des équipages a enlevé un couvercle de fortune d’un conduit de ventilation et a découvert une de ses notes manuscrites sur la plaque de métal.

L’astronaute de la NASA Kate Rubins, vue ici après une sortie dans l’espace lors d’un précédent séjour sur la Station spatiale internationale en 2016, a identifié une cravate métallique comme l’objet qu’elle associe au 20e anniversaire des humains sur le complexe en orbite. Les attaches en fil de cuivre peuvent être vues enroulées autour du tuyau blanc devant le bras gauche de Rubins. (Crédit d’image: NASA)

«J’ai écrit au verso que c’était quelque chose qui avait été fabriqué par la première expédition, pensant que personne ne verrait jamais ça», Shepherd a déclaré à collectSPACE.com en 2015 . « Il y a quelques autres éléments cachés dans diverses parties des modules d’origine sur [the] station spatiale que je ne pense pas que les gens aient encore trouvée, mais un jour. «

Drapeau «ISS 20: 20 ans sur la Station spatiale internationale» à bord de la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA)

Le 20e anniversaire sera une journée de travail par ailleurs normale sur la station spatiale. « La journée de célébration sera un lundi, donc nous célébrerons probablement cette journée en continuant à travailler dur », a déclaré Kud-Sverchkov. Mais cela peut également inclure du temps pour l’équipage de réfléchir sur le jalon.

« Je pense que nous allons probablement organiser un simple dîner ici sur l’ISS », a déclaré Rubins. « Je pense que l’hommage le plus approprié est pour nous trois d’aller simplement prendre une belle longue vue sur la coupole, de regarder la belle Terre et d’apprécier cette incroyable station spatiale. »