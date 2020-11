L’acquisition de la sous-pile par Twitter «  ne va pas se produire  », déclare le co-fondateur

Twitter pourrait être intéressé par l’acquisition de Substack, la plate-forme de newsletter par abonnement qui est devenue le lieu de prédilection de plusieurs journalistes de premier plan cette année, mais Substack ne semble pas aussi intrigué par cette possibilité – le co-fondateur de Substack, Hamish McKenzie, en réponse à un nouveau Le York Times rapporte que Twitter a eu des «conversations» sur la conclusion d’un accord, tweeté dimanche « cela n’arrivera pas. »

La réponse de McKenzie intervient quelques jours seulement après qu’un autre journaliste de haut niveau a déclaré qu’il quittait son poste en faveur de contacter directement ses abonnés via Substack. La semaine dernière, Glenn Greenwald a annoncé qu’il quittait The Intercept, le point de vente qu’il a cofondé en 2014. Greenwald a déclaré qu’il était censuré par les éditeurs de The Intercept et qu’il publierait désormais son travail sur Substack, où il a déclaré qu’il pouvait «pratiquer le journalisme gratuitement du climat de plus en plus répressif qui envahit les grands médias nationaux à travers le pays.

Greenwald a ajouté: «Ce n’était pas un choix facile: je sacrifie volontairement le soutien d’une grande institution et un salaire garanti en échange de rien d’autre qu’une conviction qu’il y a suffisamment de gens qui croient aux vertus du journalisme indépendant et au besoin de gratuité discours qui sera prêt à soutenir mon travail en s’inscrivant.

Lisez aussi: Glenn Greenwald, cofondateur d’Intercept, démissionne suite à des allégations de « censure »

Il rejoint un certain nombre d’autres écrivains et journalistes qui ont fait le saut vers Substack. Peut-être plus particulièrement, Matt Taibbi, un journaliste politique de longue date pour Rolling Stone, a transféré son écriture à Substack. L’ancien journaliste technique de BuzzFeed, Alex Kantrowitz, publie également sa newsletter Big Technology sur Substack, et Andrew Sullivan a rejoint Substack plus tôt cette année après avoir quitté le New York Magazine.

Le modèle commercial de Substack est assez simple à comprendre. Comme le dit le site Web de l’entreprise: «Lancez une newsletter. Construisez votre communauté. Gagnez de l’argent grâce aux abonnements. » Les journalistes qui rejoignent Substack parient qu’ils peuvent obtenir suffisamment d’abonnés à la newsletter pour vivre décemment de leur travail. Jusqu’à présent, Substack a levé 17,4 millions de dollars, selon Crunchbase, avec une série A de 15,3 millions de dollars dirigée par Andreesen Horowitz à une évaluation non divulguée.

Twitter sort d’un trimestre difficile où il n’a ajouté qu’un million de nouveaux utilisateurs, après que la société ait ajouté un record de 20 millions de nouveaux comptes au deuxième trimestre.