BVB, nouvelles et rumeurs – Erling Haaland: Cela m’impressionne au Bayern

Erling Haaland a révélé ce qui l’impressionnait au Bayern. Le BVB ne prévoit pas de négociations contractuelles avec l’entraîneur Lucien Favre au cours de la première moitié de la saison et devrait avoir le Bundu professionnel d’Aarhus en vue. Les nouvelles et les rumeurs sur le Borussia Dortmund.

BVB – Erling Haaland: Cela m’impressionne au Bayern

Dans une interview avec Erling Haaland Image de sport a parlé de ses ambitions avec BVB et a révélé ce qui l’avait impressionné au Bayern. « Nous avons aussi la qualité pour devenir champions, mais parler seul ne suffit pas. Le Bayern est impressionné par son énorme régularité. Nous devons continuer notre bon développement dans la seconde moitié de la saison et nous voulons jouer encore plus avec succès l’année prochaine », a déclaré Haaland.

En général, l’objectif est définitivement de remporter des titres avec Dortmund. « J’ai un contrat à long terme ici jusqu’en 2024. En tout cas, c’est mon grand objectif de remporter le titre BVB et de célébrer des succès fantastiques avec nos fans », at-il ajouté.

Haaland a également expliqué que Favre et lui avaient un caractère assez similaire. « Nous sommes similaires parce que nous sommes tous les deux calmes, mais pleinement concentrés sur les choses qui peuvent améliorer notre équipe », a déclaré le Norvégien.

Ces équipes de Bundesliga courent le plus: deux franchissent les 4000 kilomètres © imago images / philipp ruiz / équipe2 1/19 Courir beaucoup rapporte-t-il des buts et des points? Nous avons examiné le kilométrage total des équipes de Bundesliga en utilisant les données de suivi officielles du DFL. Voici le tableau de Bundesliga légèrement différent. 2/19 18e place: 1. FC KÖLN – 113,0 km par match par équipe – 3842,8 km au total. © imago images / jan pretty 3/19 17e place: FORTUNA DÜSSELDORF – 113,8 km par match par équipe – 3868,2 km au total. 4/19 Classement 16: FSV MAINZ 05 – 114,0 km de kilométrage par équipe par match – 3876,4,2 km au total. © imago images / sven simon 5/19 15e place: EINTRACHT FRANKFURT – 114,2 km par match par équipe – 3881,2 km au total. © image images / vôtre kraft 6/19 14e place: FC SCHALKE 04 – 114,6 km par match par équipe – 3897,2 km au total. © imago images / matthias koch 7/19 13e place: HERTHA BSC – 114,7 km par match par équipe – 3900,4 km au total. © imago images / Lackovic 8/19 12ème place: FC BAYERN MUNICH – 115,4 km par match par équipe – 3924,3 km au total. 9/19 11e place: BORUSSIA DORTMUND – 115,5 km par match par équipe – 3925,4 km au total. © imago images / guerrier 10/19 10e place: FC AUGSBURG – 115,5 km par match par équipe – 3926,0 km au total. 11/19 9e place: TSG 1899 HOFFENHEIM – 116,1 km par match par équipe – 3945,9 km au total. © imago images / poolfoto 12/19 8e place: VFL WOLFSBURG – 116,7 km par match par équipe – 3966,6 km au total. © imago images / sven simon 13/19 7e place: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH – 116,7 km par match par équipe – 3967,9 km au total. 14/19 6e place: WERDER BREMEN – 117,0 km par match par équipe – 3977,0 km au total. © imago images / jan pretty 15/19 5e place: SC FREIBURG – 117,2 km par match par équipe – 3985,3 km au total. 16/19 4e place: SC PADERBORN – 117,5 km par match par équipe – 3995,0 km au total. 17/19 3e place: RB LEIPZIG – 117,5 km par match en équipe – 3995,3 km au total. 18/19 2e place: UNION BERLIN – 117,7 km par match par équipe – 4001,7 km au total. © imago images / philipp ruiz 19/19 1ère place: BAYER LEVERKUSEN – 119,3 km par match par équipe – 4054,6 km au total.

BVB ne prévoit pas de négociations contractuelles avec Lucien Favre dans la première moitié de la saison

BVB n’envisage pour l’instant aucune négociation de contrat avec Lucien Favre dans la première moitié de la Bundesliga. Cela rapporte le Image de sport.

En conséquence, les deux parties attendraient la pause hivernale pour le développement sportif de l’équipe et se concentreraient pleinement sur le programme de la Bundesliga, de la Ligue des champions et de la Coupe. Au moins 21 matchs attendent BVB du début de la saison à la mi-septembre aux vacances d’hiver juste avant Noël.

Dans l’analyse de fin de saison fin juin, les patrons du BVB avaient convenu avec Favre de ne pas renouveler son contrat, qui expirait en 2021.

BVB probablement intéressé par Mustapha Bundu, le professionnel d’Aarhus

BVB devrait être intéressé par l’attaquant Mustapha Bundu d’Aarhus GF. Le journal néerlandais rapporte Arhus Stiftstidende.

Dortmund a l’homme offensif dans sa mire, indique le rapport. Bundu lui-même était modeste compte tenu des rumeurs. « Je n’ai rien entendu à propos de Dortmund. Peut-être qu’il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n’ai pas encore été informé », a-t-il déclaré. « C’est un grand club. Ce serait fantastique, bien sûr, et un super endroit pour jouer si vous êtes vraiment intéressé. »

Le contrat de Bundu expire à l’été 2021 et les signes de départ de la première ligue norvégienne sont nombreux. Dans le tour principal de la Superleague, le joueur de 23 ans a disputé 18 buts en 24 matchs.

BVB: le programme d’été du Borussia Dortmund