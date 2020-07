Albian Ajeti demande plus de temps pour décider du transfert celtique – .

Brother P-Touch Cube Plus PT-P710BT - Imprimante d'étiquettes - transfert thermique - Rouleau (2,4 cm) - 180 x 360 dpi - jusqu'à 68 étiquettes/minute - USB 2.0, Bluetooth - cutter automatique

Impression d’étiquettes résistantes de couleur d'une largeur allant jusqu’à 24 mmCompatible avec PC et Mac (via USB) et smartphones et tablettes (via Bluetooth)Batterie lithium-ion intégrée rechargeable , pas besoin de piles alcalinesSe recharge via tout port USB ou chargeur USBCréez des étiquettes d'une