Bournemouth relégué malgré sa victoire à Everton; Leighton Baines prend sa retraite – Football

Le séjour de cinq ans de Bournemouth en Premier League s’est terminé dimanche malgré une victoire 3-1 à Everton le dernier jour de la saison.

L’équipe d’Eddie Howe avait besoin de victoires d’Arsenal contre Watford et de West Ham contre Aston Villa, ainsi que de sa propre victoire à Everton, pour décrocher une autre évasion tardive.

Mais le nul 1-1 de Villa à West Ham lui a permis de survivre et que les efforts de Bournemouth sont arrivés trop tard. Villa a gardé un point d’avance et Bournemouth et Watford – qui ont perdu 3-2 à Arsenal – ont été relégués.

Le défenseur d’Everton Leighton Baines a annoncé sa retraite après sa 420e et dernière apparition pour les Toffees.

« Je suis incroyablement fier d’avoir représenté Everton au cours des 13 dernières années et ma décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre », a déclaré l’ancien défenseur anglais de 35 ans dans un message aux fans d’Everton sur le site officiel du club.

Howe a nommé une formation offensive de Bournemouth et a été récompensé par une avance rapide après que Joshua King a converti un penalty à la 13e minute. L’attaquant brésilien Richarlison a été pénalisé après avoir déplacé le ballon avec son bras.

Avec Arsenal en tête contre Watford, Bournemouth avait encore besoin de West Ham pour marquer contre Villa.

Mais Moise Kean a égalisé pour Everton à la 41e après avoir été choisi au second poteau par Theo Walcott.

Dominic Solanke a rétabli l’avance des visiteurs en première mi-temps.

Everton a dominé la possession sans créer d’occasions nettes en seconde période. Callum Wilson aurait dû marquer pour Bournemouth avant que le remplaçant Junior Stanislas ne fasse finalement 3-1 avec 10 minutes de temps réglementaire à jouer.

Cependant, le but tardif de Jack Grealish était suffisant pour que Villa survive aux dépens de Bournemouth.

Villa a terminé avec 35 points, suivie de Bournemouth avec 34 points, devant Watford à la différence de buts. Norwich City a déjà été relégué et a terminé la saison avec 21 points après une raclée 5-0 à Manchester City.

