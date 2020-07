Microsoft corrige le bogue de longue date de l’Explorateur de fichiers Windows 10

La prochaine mise à jour Patch Tuesday pour Windows 10 devrait enfin corriger l’expérience de recherche de l’explorateur de fichiers sujette aux bogues de Microsoft.

En 2019, Microsoft a expédié la mise à jour Windows 10 novembre 2019 (version 1909) avec des correctifs de qualité et d’autres améliorations, notamment une expérience de recherche plus fluide et plus rapide dans l’Explorateur de fichiers.

La mise à jour de novembre de Windows 10 a ajouté l’interface utilisateur de prévisualisation des fichiers dédiée au champ de recherche de l’Explorateur de fichiers pour afficher des suggestions Web et un aperçu attrayant des fichiers stockés dans le stockage local et OneDrive.

Ces résultats de recherche s’affichent dans un menu déroulant au fur et à mesure que vous tapez et vos résultats de recherche sont enregistrés. Cependant, Microsoft a cassé la barre de recherche pour certains utilisateurs et a également désactivé la fonction de clic droit, empêchant les utilisateurs de supprimer rapidement l’historique de recherche.

Certains utilisateurs se sont également plaints des problèmes de fiabilité du champ de recherche de l’Explorateur de fichiers, y compris un problème où la barre de recherche ne répond plus après avoir effectué plusieurs recherches.

Avec Windows 10 KB4559004 pour la version 1909/1903, Microsoft a enfin résolu les problèmes de fiabilité courants avec le champ de recherche de l’Explorateur de fichiers.

En outre, il existe un nouveau bouton de fermeture pour supprimer l’élément de recherche et Microsoft a également rétabli la prise en charge complète du clic droit – une plainte courante parmi les utilisateurs.

Microsoft prévoit d’apporter ces améliorations à Windows 10 version 2004 (mise à jour de mai 2020) avec la prochaine mise à jour facultative ou la version du mardi d’août.

La prochaine mise à jour cumulative pour Windows 10 devrait également être fournie avec ces correctifs de l’explorateur de fichiers:

Correction d’un problème qui empêchait l’Explorateur de fichiers de fonctionner lorsque les utilisateurs parcouraient les répertoires d’images brutes et de types de fichiers similaires.

Correction d’un problème qui provoquait la fermeture des applications UWP lorsque l’Explorateur de fichiers (explorer.exe) redémarre de manière inattendue.

Correction d’un problème où l’aperçu des fichiers .msg de l’Explorateur de fichiers ne fonctionne pas lorsque l’application de bureau Outlook est installée.

Une nouvelle mise à jour facultative pour Windows 10 version 2004 devrait commencer à être déployée plus tard cette semaine. Comme d’habitude, les améliorations ou correctifs inclus dans la mise à jour facultative seront envoyés à tout le monde avec la prochaine version du Patch Tuesday, qui devrait arriver le 11 août.

