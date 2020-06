Border Collie : 60 faits fantastiques pour cette race de chien

Border Collie est une race de chien fascinante. Intelligent, énergique, mignon, drôle et fidèle – cette race de chien peut gagner votre cœur avant même avant que vous vous en rendiez compte. Dans cet article sur les faits de Border Collie, nous allons apprendre pourquoi ils sont des chiens si incroyables et où se situent-ils sur l’échelle du renseignement.

Si vous êtes un chien, vous allez adorer cette fiche d’information. Alors qu’est-ce que tu attends? Creusez et profitez-en !

Faits sur le Border Collie : 1 à 10

Chien Border Collie gracieux

1. Border Collie est connu sous deux autres noms – Sheepdog et Scotch Sheep Dog.

2. La race tire son nom parce qu’elle a été, pour la première fois, élevée à la frontière de l’Angleterre et de l’Écosse.

3. Les Romains sont réputés pour avoir amené des chiens de berger en Grande-Bretagne. Cependant, les chiens de troupeau que les Romains ont amenés en Grande-Bretagne n’étaient pas assez solides pour supporter les températures extrêmement froides. Ils ont donc succombé facilement.

4. C’est à ce moment que les Celtics ont commencé à élever leurs propres chiens de troupeau qui étaient plus petits que ce que les Romains avaient apporté. Les variantes celtiques étaient également beaucoup plus agiles.

5. Le terme Collie vient du mot celtique colley qui signifie fidèle ou utile.

6. Tous les Border Collies de race pure qui vivent aujourd’hui peuvent retracer leur lignée à un chien – le vieux chanvre.

7. Né en septembre 1893 à Northumberland, Old Hemp était un chien tricolore. Il est décédé en mai 1901.

8. Old Hemp était un chien tricolore et sa mère était un chien noir et aux yeux forts nommé Meg et son père était un chien noir et beige nommé Roy.

9. Old Hemp a été élevé par une personne nommée Adam Telfer. Old Hemp s’est avéré être un chien puissant et pourtant calme auquel les moutons ont plutôt bien répondu.

dix. De nombreux bergers ont continué à utiliser Old Hemp comme haras et le style de travail utilisé par Old Hemp est devenu le désormais célèbre style Border Collie.

Faits sur les Border Collie : 11 à 20

Chien Border Collie assis

11. Old Hemp n’est pas le seul à provenir des Border Collies modernes. Il y en avait un autre nommé Wiston Cap. Né le 28 septembre 1963, il est celui qui est représenté sur l’insigne de l’International Sheep Dog Society. L’insigne représente la pose caractéristique du troupeau Border Collie.

12. Le capuchon de piston était un goujon très populaire. La plupart des Border Collies modernes ont sa lignée.

13. C’est W. S. Hetherington qui a élevé Wiston Cap. John Richardson est celui qui a formé et manié Wiston Cap.

14. Border Collie est considéré comme la race de chien LA PLUS INTELLIGENTE au monde. Il peut apprendre un grand nombre de mots – bien plus que toute autre race de chien connue dans ce monde.

15. Un Border Collie particulier nommé Chaser a réussi à apprendre 1022 noms propres de différents jouets.

16. Il y en a beaucoup d’autres comme Chaser qui ont établi des records incroyables qui restent intacts jusqu’à aujourd’hui. Par exemple, un chien nommé Striker a un record du monde de «la fenêtre de voiture la plus rapide ouverte par un chien». L’attaquant a réussi à abaisser la vitre d’une voiture non électrique en 11,34 secondes!

17. Border Collie est un chien à haute énergie. Il n’est pas idéalement adapté pour être un sac à câlins pour toute la famille.

18. Cette race est très énergique et, par conséquent, en tant que parent d’un Border Collie, vous devez vous assurer que votre chien fait beaucoup d’exercices quotidiens pour brûler les niveaux d’énergie presque mythiques dont il dispose.

19. Les Border Collies nécessitent une stimulation physique et mentale intense. S’ils ne l’obtiennent pas, ils inventeront leurs propres jeux pour se débarrasser de l’énergie refoulée et peuvent devenir très destructeurs. Ils mâcheront des choses, recourront à creuser et à aboyer, et même à chasser des voitures.

20. Couplé à ses instincts d’élevage et à son besoin d’exercice extrême, un Border Collie peut commencer à courir après les animaux domestiques, les voitures et les enfants s’il ne fait pas suffisamment d’exercice.

Faits sur le Border Collie : 21 à 30

Border Collie assis devant un fond blanc

21. Les Border Collies sont extrêmement sensibles. Ils sont connus pour répondre aux commandes les plus subtiles, et ils sont souvent présentés comme une race qui peut comprendre à l’avance les désirs de leurs propriétaires.

22. Border Collie n’est généralement pas connu pour l’itinérance. Cependant, puisqu’il s’agit d’une race de chien curieuse et intelligente, il peut rapidement devenir un artiste d’évasion. Vous devez être très prudent à ce sujet!

23. Les jeunes enfants jouant à proximité et faisant beaucoup de bruit peuvent chatouiller l’instinct de troupeau de votre Border Collie et le faire aboyer, pousser et pincer.

24. Si vous pensez qu’une marche rapide par jour ou une petite partie de fetch tous les jours fonctionnera, vous vous trompez tellement. Votre Border Collie aura besoin de quelque chose d’intense, de préférence un troupeau et s’il n’est pas disponible, il ou elle doit s’impliquer dans des tâches et des activités physiques difficiles qui mènent à une stimulation mentale par la résolution de problèmes.

25. Border Collie peut exceller dans n’importe quelle activité comme la formation avancée en obéissance, la formation en agilité, la formation en obéissance freestyle, les jeux de disque volant, les jeux de flyball, le suivi, etc.

26. Border Collie est très intelligent. Cependant, cela ne facilite pas la formation d’un Border Collie. Vous devez former un Border Collie dès son plus jeune âge. Ils sont mieux formés par un formateur professionnel.

27. En raison de leur grande intelligence, les Border Collies peuvent prendre très rapidement de mauvaises habitudes. Cela rend une formation appropriée une nécessité. Il est nécessaire que vous gardiez votre Border Collie concentré pendant l’entraînement car cette race a un objectif de perte de talent.

28. Les Border Collies sont des champions de troupeaux. Ils ont été élevés pour le faire! En bref, il s’agit d’un comportement prédateur modifié qui n’impliquera pas la mise à mort mais impliquera la traque, l’accroupissement et la morsure, qui sont tous le début d’une chasse.

29. Saviez-vous que le comportement d’élevage est si profondément enraciné en eux que certaines personnes finissent par embaucher des moutons pour que leurs Border Collies puissent les rassembler!

30. Les Border Collies ont un mouvement accroupi caractéristique, tout comme les chats. Ils peuvent se déplacer rapidement dans cette position accroupie.

Faits sur le Border Collie : 31 à 40

Border Collie assis

31. La raison pour laquelle les Border Collies peuvent s’accroupir et se déplacer rapidement est qu’il y a un espace entre le haut de leurs omoplates.

32. La pose accroupie est l’une des caractéristiques clés d’un Border Collie qui lui permet de devenir un excellent éleveur.

33. Ils ont également un regard très intense qui leur permet de devenir un éleveur champion. Ce regard intimide le bétail, ce qui, à son tour, aide un Border Collie à contrôler les animaux.

34. Les Border Collies sont connus pour lancer ce regard intense même sur leurs propriétaires chaque fois qu’ils voient quelque chose de délicieux dans leurs mains!

35. La reine Victoria, qui était un véritable amoureux des chiens, a développé un goût particulier pour les Border Collies au début des années 1860.

36. Les Border Collies sont également de grands acteurs. Ils ont été diffusés dans divers films et émissions de télévision. Par exemple, Border Collies a joué dans Animal Farm (un film), Snow Dogs (un film), Babe (un film), Mad About You (une émission de télévision).

37. Les Border Collies sont aussi des maîtres officiels de l’oie! En Floride, il existe une entreprise qui forme des Border Collies pour éloigner les oies de la propriété des gens.

38. L’Université de Floride du Nord a ensuite embauché Bee (un Border Collie) pour éloigner les oies des zones très fréquentées du campus.

39. Il existe de nombreuses célébrités qui ont possédé des Border Collies. Par exemple, la reine Victoria, Ethan Hawke, Tiger Woods, James Franco, Bon Jovi, Anna Paquin, James Dean sont quelques-unes des personnes célèbres qui ont possédé des Border Collies.

40. Sur la cote de popularité de AKC, Border Collie se classe 35 sur 191. Ils ne sont certainement pas aussi populaires que des races comme German Shepherd, Labrador Retriever, etc. et cela en partie à cause du style de vie super actif dont ils ont besoin.

Faits sur le Border Collie : 41 à 50

Border Collie ou chien de berger écossais adulte

41. L’AKC a reconnu Border Collie en 1995. Border Collie était le 139e race qui a été reconnue par AKC.

42. Saviez-vous que Border Collie a d’abord été classé comme «chien de berger écossais?»

43. Robert Burns – un poète écossais de 18 anse siècle a décrit avec précision l’essence de Border Collie. Il a décrit la race comme loyale et honnête.

44. Les Border Collies sont connus pour être sujets à la timidité. Cela signifie qu’ils ont besoin d’un chef de meute ferme qui peut diriger de l’avant et les aider à socialiser dès la naissance.

45. Les Border Collies sont des chiens de taille moyenne avec des mâles mesurant entre 19 et 22 pouces à hauteur d’épaule tandis que les femelles mesurent 18 à 21 pouces à hauteur d’épaule.

46. Les mâles pèsent de 30 à 45 livres tandis que les femelles pèsent de 27 à 42 livres.

47. La race a un pelage grossier et rugueux ou un pelage court et élégant.

48. Ils ne sont pas hypoallergéniques et perdent beaucoup de saison.

49. La couleur commune des Border Collies est le noir et le blanc, mais ils peuvent également être disponibles dans une large gamme de couleurs comme bringé, rouge avec de l’or, bleu merle, lilas, bleu, chocolat, rouge tricolore, rouge et blanc, sable et blanc, noir tricolore et certains peuvent être unicolores.

50. Leurs oreilles sont écartées et les oreilles peuvent être semi-dressées ou dressées.

Faits sur le Border Collie : 51 à 60

Border Collie qui joue avec son maitre

51. Les Border Collies peuvent vivre jusqu’à 10 à 15 ans, l’âge moyen étant de 12 ans. Cependant, certains peuvent vivre jusqu’à 17 ans ou même plus.

52. Ils sont extrêmement alertes et cela en fait de grands chiens de garde. Ne pensez pas qu’ils attaqueront, mais plutôt ils patrouilleront et donneront des avertissements.

53. Vous pouvez trouver un Border Collie avec un œil brun et un œil bleu. Cela est causé par un phénomène héréditaire appelé hétérochromie.

54. Il y a de grands Border Collies qui ont établi des records incroyables. Par exemple, Jumpy détient un record de skateboard de 100 mètres en moins de 20 secondes.

55. Un autre chien nommé Sweat Pea était le champion de l’équilibrage des chiens. Elle a marché sur 100 mètres en tenant une canette sur la tête. Il a parcouru la distance en 2 minutes et 55 secondes.

56. Les Border Collies nécessitent un peignage et un brossage fréquents. Ils ont besoin d’être brossés au moins une fois par semaine.

57. Les Border Collies sont également connus pour être d’excellents interprètes en matière de suivi. Ils ont un odorat extrêmement développé qui les aide à exceller également dans ce domaine.

58. Les Border Collies sont extrêmement agiles et sont connus pour changer de direction et de vitesse tout d’un coup sans perdre l’équilibre et la grâce.

59. Les Border Collies sont sujets à plusieurs problèmes de santé, notamment l’anomalie oculaire de Collie, la dysplasie de la hanche canine, l’atrophie progressive de la rétine, l’ostéochondrite disséquante, l’hypothyroïdie et les convulsions.

60. Les Border Collies sont placés dans le groupe Herding.