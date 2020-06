Chats siamois : 55 faits intéressants à savoir

Les chats sont si adorables que nous ne pouvons pas arrêter de tomber amoureux d’eux. Que ce soit un animal sauvage ou un chat domestique, que ce soit une race exotique ou un tabby régulier, ces félins à fourrure nous enchantent depuis des lustres. Une telle race de chat qui est non seulement adorable mais aussi intelligente est le chat siamois. Dans ces faits sur les chats siamois, nous en apprendrons plus sur cette merveilleuse race de chat.

Sans plus tarder, commençons…

Faits sur les chats siamois : 1 à 11

Chat siamois grincheux en studio

1. Le chat siamois était un chat du temple du roi de Siam. Ces chats étaient célèbres pour leur beauté et ils étaient utilisés comme chats de garde.

2. Ils étaient assis sur de hautes colonnes qui étaient présentes autour du trône du roi.

3. Si le roi était menacé par quelqu’un, il sauterait dessus et le repousserait.

4. La force et la taille du chat siamois et sa capacité à sauter d’une hauteur frapperaient facilement la personne au sol.

5. Parfois, ils se grattaient même le visage de la personne qui, selon eux, nuirait au roi.

6. Un explorateur et naturaliste allemand, Peter Simon Pallas, a signalé un chat siamois lorsqu’il a exploré les régions autour de la mer Caspienne dans les années 1700.

7. Il a décrit le chat siamois comme ayant des pattes noires, des oreilles noires et une queue noire. Il a également décrit le chat comme étant de taille moyenne, avec des pattes plus petites qu’un chat normal ».

8. Le roi du Siam a offert deux chats siamois au consulat général d’Angleterre à Bangkok à la fin des années 1800. C’est ainsi que les chats siamois sont entrés en Europe.

9. Ces deux chats ont été nommés Mia et Pho (femelle et mâle). Owen Gould a emmené cette paire en Angleterre en 1884.

dix. Les chatons de Pho et Mia ont été montrés lors d’une exposition féline tenue au Crystal Palace par la sœur de M. Gould. Le spectacle a eu lieu en 1884.

11. King of Siam a offert un autre chat siamois à un ami originaire des États-Unis.

Faits sur les chats siamois : 12 à 22

Portrait de chat siamois sur fond blanc

12. Dans les années 1890 et 1900, ces chats ont été importés du Japon, du Siam, de la France et de la Grande-Bretagne aux États-Unis.

13. Leur popularité aux États-Unis a augmenté à pas de géant seulement après la Seconde Guerre mondiale.

14. Indépendamment de cette histoire de ces chats, les véritables origines de la race de chat restent un mystère.

15. Certains disent qu’ils ont été élevés par des moines bouddhistes et d’autres disent qu’ils ont été élevés comme animaux de compagnie royaux.

16. Ces chats étaient représentés dans le manuscrit thaïlandais, Tamra Maew ou The Cat Book Poems. Ce manuscrit a été produit entre 14e et 18e des siècles.

17. Certains disent qu’un officier de marine américain a amené pour la première fois deux chats siamois aux États-Unis.

18. D’autres disent que c’est Blanche Arral, une chanteuse d’opéra de renom, qui a amené les Siamese Cats aux États-Unis après une tournée au Siam.

19. David Stickles, diplomate au consulat de Bangkok, a offert à l’épouse du président américain Rutherford, Lucy, un chat siamois dans les années 1870. Le chat s’appelait Siam.

20. Malheureusement, Siam a vécu un peu plus d’un an et a respiré son dernier à la Maison Blanche.

21. Auparavant, la plupart des chats siamois avaient croisé les yeux et plié la queue. Ces caractères ont été considérés comme négatifs et ont été stratégiquement éliminés par sélection sélective.

22. Selon une légende, il était du devoir d’un chat siamois de garder un gobelet d’or pour le roi.

Faits sur les chats siamois : 23 à 33

Chat siamois drôle

23. Le chat a pris son travail si au sérieux qu’il a continué à le regarder et a croisé les yeux et sa queue s’est pliée alors qu’il continuait à tenir le gobelet avec sa queue.

24. Les premiers chats siamois avaient des corps plus trapus et des visages ronds. Le corps maigre et fin du chat siamois que vous voyez aujourd’hui a été développé par l’élevage sélectif.

25. Certains éleveurs choisissent les traits des chats siamois antérieurs. L’Association internationale des chats accepte désormais une nouvelle race de chats appelée thaï, qui ressemble extrêmement aux chats siamois anciens ou antérieurs.

26. La couleur plus foncée des extrémités (ou des extrémités) du chat et la couleur plus claire du torse sont dues à une enzyme contrôlée par la température.

27. Les parties les plus froides du corps (généralement les pointes) sont sombres et les parties les plus chaudes du corps restent pâles. Les chatons naissent tout blancs ou complètement blancs. Ils développent ces taches à l’âge de quelques semaines.

28. Les chats nés dans les zones de climat chaud sont de couleur plus claire que leurs homologues des régions plus froides.

29. L’organisation Cat Fanciers a accepté les chats siamois avec des points brun foncé et les a appelés Seal Points. À ce jour, ils reconnaissent plusieurs points de couleur comme le chocolat, le lilas, le rouge, la crème, le fauve, la cannelle et le bleu.

30. Un chat siamois nommé Kity pesait 50 livres! Le chat de cinq ans vivait à Asbest, une ville des montagnes de l’Oural en Russie.

31. Les parents d’animaux de compagnie de Kity ont donné des hormones pour l’empêcher de s’accoupler, cela a augmenté son appétit et elle pesait 50 livres.

32. Pour vous donner une idée, un chat siamois mâle pèse environ 11 à 15 livres et le poids de la chatte siamoise femelle est d’environ 8 à 12 livres.

33. Le Guinness World Records n’a pas accordé beaucoup d’attention au chemin des plus gros animaux en 2003, sinon Kity l’aurait gagné facilement.

Faits sur les chats siamois : 34 à 44

Mignon chaton siamois léchant le visage

34. Elvis, un chat allemand de 7 ans, était considéré comme le chat le plus gras du monde en 2015. Kity l’aurait vaincu sans aucune difficulté.

35. Les chats siamois étaient célèbres même sur grand écran. Ils ont joué dans des films comme Cloche, Livre et bougie, L’incroyable voyage, et dans les animés comme la belle et le Clochard.

36. Mais le premier film dans lequel un chat siamois a joué était «That Darn Cat». Le film mettait en vedette Hayley Mills dans le rôle de Patricia ‘Patti’ Randall.

37. La star du film, cependant, était bien sûr le Darn Cat! Darn Cat ou DC a été joué par un chat mâle siamois appelé Syn.

38. Quand il avait deux ans, il a été laissé dans un refuge à cause de son attitude autoritaire et un dresseur de chats l’a adopté pour 5 $.

39. Syn a été le premier chat à remporter le prix PATSY. Ce prix est décerné aux acteurs animaux par le bureau hollywoodien de l’American Humane Association.

40. Ces chats sont extrêmement intelligents. Dans les années 1960, deux chats de l’ambassade néerlandaise de Moscou ont réalisé que quelque chose ne tournait pas rond.

41. Ils ont commencé à hurler contre les murs et à se comporter bizarrement. L’ambassadeur Henri Helb avait alors des doutes. Après enquête, ils ont trouvé 30 microphones cachés dans le mur.

42. Au lieu de se plaindre de l’espionnage du gouvernement, ils ont continué de se plaindre des lacunes des ambassades ou des colis bloqués aux douanes, etc. Ces problèmes ont été résolus en 24 heures!

43. Une race mixte de chat birman / siamois a donné naissance à 19 chatons le 7 août 1970. Quatre d’entre eux étaient mort-nés. Cette taille de portée reste invaincue jusqu’à la date.

44. Elizabeth Taylor a offert un chat siamois à James Dean avant sa mort. Il l’a nommé d’après son oncle, Marcus.

Faits sur les chats siamois : 45 à 55

Curieux chat siamois reniflant chiot chihuahua

45. Il a donné un régime très différent à Marcus – une boîte de lait évaporé, un jaune d’oeuf, de l’eau distillée bouillie et réfrigérée combinée, et une cuillère à café de sirop de Karo blanc.

46. En Thaïlande, les chats siamois sont appelés Wichien-Maat signifiant Moon Diamond ou Diamonds and Gold.

47. Les chats siamois sont extrêmement bavards. Ils parlent, parlent et parlent toute la journée et même la nuit.

48. Ils ont les yeux bleus. Ils ont une durée de vie de 8 à 12 ans. Un chat siamois appelé Scooter a vécu plus de 30 ans. Ce sont des chats de taille moyenne avec une bonne masse musculaire.

49. Bien que ces chats soient intelligents, il est un peu difficile de les entraîner. Ils sont très affectueux envers leurs parents. Le parent de l’animal doit partager ces sentiments et devrait passer du temps avec eux. Ce sont des chats lap et adorent dormir à côté de leurs parents.

50. Ils sont des cavaliers incroyables et adorent les hauteurs. Ils adorent jouer avec des jouets.

51. Leur alimentation doit être fortement contrôlée. Ils ont tendance à devenir en surpoids facilement. Leur pelage a besoin d’être brossé.

52. Ils étaient souvent appelés chat du temple ou chat du palais ou chat royal du Siam.

53. Ils sont extrêmement fidèles à leurs parents. Ils sont sympathiques avec les autres animaux et enfants.

54. Ils sont vulnérables à des maladies comme l’asthme, les malformations cardiaques congénitales, l’amylose, etc.

55. CFA, ACFA, TICA et FIFe sont les associations internationales de chats qui reconnaissent le chat siamois comme une race distincte et spéciale.