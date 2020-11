Autriche Klagenfurt après 3-0 sur Amstetten en 2e division troisième

L’Autriche Klagenfurt et le Blau-Weiß Linz se sont hissés aux troisième et quatrième places samedi dans la 2e ligue de football avec des victoires claires à domicile.

Les Carinthiens ont battu Amstetten 3-0 (1-0), les Hauts-Autrichiens l’ont emporté contre le Rapid II avec 3-1 (2-0). Le duo détient désormais 15 points, un point derrière le SV Lafnitz, deuxième du tableau.

Oliver Markoutz (40e), Markus Pink (58e) et Kosmas Kezos (64e) ont tiré l’Autriche à la victoire à Klagenfurt. A Linz, Blau-Weiß a également profité de deux pénalités, que le meilleur buteur Fabian Schubert a utilisé pour son dixième but de la saison (42e) et Turgay Gemicibasi pour le score final 3-1 (73e).