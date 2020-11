La légende de James Bond, Sir Sean Connery, décède à l’âge de 90 ans

Artistes unis

L’acteur légendaire de James Bond, Sir Sean Connery, est décédé à l’âge de 90 ans, a déclaré la famille de la star.

Connu pour son tour stellaire en tant que 007 (un rôle qu’il a joué pour sept des films d’espionnage) et se souvenait affectueusement comme étant sans doute le plus grand Bond de tous les temps, Connery est mort paisiblement dans son sommeil aux Bahamas après avoir été « malade pendant un certain temps ».

Le fils de Connery, James, a révélé que son père « avait beaucoup de membres de sa famille qui pourraient être aux Bahamas autour de lui » quand il est décédé. Il a également ajouté:

« Nous travaillons tous à comprendre cet événement énorme tel qu’il ne s’est produit que si récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps. Un triste jour pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour tous les gens du monde entier qui apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur. «

Tout au long de son illustre carrière, Connery a excellé dans un certain nombre de rôles désormais emblématiques. En plus de performances mémorables dans des films comme Indiana Jones et The Last Crusade, The Rock et The Hunt for Red October, la star écossaise a remporté l’Oscar du meilleur second rôle en 1988 pour son tour de flic irlandais Jim Malone dans The Untouchables .

L’incontournable interprète a finalement été fait chevalier par la reine en 2000 et a célébré son 90e anniversaire en août de cette année.

Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille en ce moment.