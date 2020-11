Eden Hazard fournit une étincelle au Real Madrid qui va au-delà de son étourdissement

Eden Hazard a marqué son premier but pour le Real Madrid en 392 jours, et c’était un peu spécial. Sa frappe à longue portée pour sortir de l’impasse à la 40e minute d’une victoire 4-1 contre Huesca samedi était aussi spectaculaire que nécessaire pour le club et le joueur. Avec des chances rares en première mi-temps, le Belge est passé de zéro à un niveau mondial en un clin d’œil. Recevant le ballon à près de 40 mètres du but, il a laissé son marqueur pour mort avec une délicieuse rotation avant de se diriger vers l’avant et de lancer une fusée absolue au fond du filet avec son pied gauche plus faible. La grève était un coup de foudre et a incité tout le monde à s’asseoir et à prendre note. Pas une mauvaise façon d’annoncer votre retour. Cela vaut certainement la peine d’être le point culminant de ce qui s’est déroulé comme une victoire confortable pour Los Blancos. Cependant, bien que ce ne soit que le deuxième objectif de Hazard de sa carrière à Madrid, cela ne raconte pas toute l’histoire de son retour tant attendu. En fait, cela ne fait guère son influence sur l’équipe de justice. L’impact de la véritable valeur du joueur de 29 ans sur l’équipe de Zinedine Zidane a été mieux décrit par le troisième but de la journée, un Hazard n’a ni marqué ni aidé, mais a peut-être eu la plus grande main. Face à son propre but à environ 20 mètres dans la moitié de terrain de Madrid, il a instinctivement envoyé une passe de talon arrière à Marco Asensio au milieu, laissant son marqueur dans son sillage alors qu’il sprintait en avant pour faciliter la transition. Voir aussi L'international canadienne Janine Beckie signe une nouvelle entente avec Manchester City Une fois que Karim Benzema a reçu le ballon sur la gauche, il s’est précipité sur le flanc et a été retrouvé par le Français. Un virage ordonné loin du défenseur a été suivi d’une passe inversée intelligente dans les pieds de l’attaquant madrilène. Le centre de Benzema a ensuite trouvé Fede Valverde qui a percé à la maison. Le mouvement avait écrit Hazard partout et était une plus grande preuve de son retour que son objectif lui-même. Le but de Hazard à son retour était un étonnant et justifie de multiples points de vue 🚀 Mais son implication dans l’objectif de Valverde a montré sa vraie valeur à cet égard #Real Madrid équipe qui manque souvent d’invention 👀 Cette transition ne se fait tout simplement pas sans lui 🔥 – Brendon Netto (@BrendonNetto) 31 octobre 2020 Le travail accompli, Zidane a décidé de préserver son étoile en le remplaçant juste avant l’heure, pour rappeler que l’international belge est encore loin d’être à 100%. Une fois qu’il le sera, attendez-vous à voir beaucoup plus de ces mouvements de marque qui sont devenus trop familiers à Stamford Bridge dans les années passées. Malgré un début relativement décent de leur campagne de Liga, ce n’est un secret pour personne que les champions d’Espagne ont parfois semblé lents dans le dernier tiers et à court d’idées. À son meilleur, il y en a peu de plus capables de passer les vitesses que Hazard. Madrid a juste besoin de le garder sur la route. En savoir plus sur l’application Sport360

