«  Au moment où Maradona l’a vu, il a refusé de le couper  »: IM Vijayan raconte l’histoire de la visite de Diego au Kerala – Football

L’histoire d’amour de Diego Maradona avec un ballon de football n’a pas de parallèle. Si Gary Lineker, un grand anglais à part entière, a ressenti le lien entre les deux, le IM Vijayan de l’Inde l’a vu, debout juste à côté de l’icône argentine.

Une décennie et demie de football international, avec beaucoup de succès, presque pâle par rapport aux quelques minutes que Vijayan a pu passer avec Maradona.

C’est Diego Maradona, c’est son impact, a déclaré le buteur de l’un des buts les plus rapides du football de compétition.L’ancien capitaine indien a eu l’occasion de rencontrer, de jouer au ballon et d’embrasser l’une des plus grandes stars du sport du monde lors d’un événement privé au Kerala. il y a quelques années.

«En 2012 à Kannur, j’ai vu de mes propres yeux ce que le football signifiait pour Maradona. Dans le cadre des festivités, un gâteau a été conçu comme un terrain avec un ballon de football au-dessus. Au moment où Maradona l’a vu, il a refusé de le couper », a déclaré Vijayan, 51 ans, à PTI, rappelant l’incident.

Vijayan, l’un des plus grands indiens du sport mondial, a déclaré que l’incident «m’avait dit» à quel point le football et le sol signifiaient Maradona, décédée mercredi à la suite d’un arrêt cardiaque. Il avait 60 ans.

«Il a accepté de ne couper que la partie extérieure du gâteau. Je peux dire que jouer deux minutes de football avec lui sur scène reste l’une de mes plus grandes réalisations dans la vie », a-t-il ajouté.

Vijayan a également estimé que le franc-parler et l’enthousiasme enfantin de Maradona peuvent avoir été les raisons des nombreux problèmes qu’il a rencontrés dans sa vie bénie mais troublée. »J’ai toujours senti qu’il avait le cœur d’un enfant. Et son approche directe peut avoir créé tous les problèmes pour lui.

« Il est ouvert sur les choses et les dit telles qu’elles sont, sur le visage », a déclaré Vijayan.

Sa mort a résonné au-delà du football avec des icônes sportives telles que Mike Tyson et Magic Johnson qui ont rendu de riches hommages et se souviennent de leurs rencontres avec le sorcier du football.

«Il est peut-être mort, mais dans le cœur de nous, footballeurs, il vivra éternellement. Pour moi, Maradona est Dieu, et Dieu ne meurt pas », a déclaré Vijayan.

« Comme tant d’autres footballeurs à travers le monde et en Inde, j’ai moi aussi commencé à jouer au football après l’avoir vu jouer dans la Coupe du monde 1986 et soulever le trophée, presque à lui seul, avec son jeu éblouissant », se souvient-il.

Vijayan était d’accord avec la description de Lineker de la romance de Maradona avec le football – l’ancien attaquant anglais a joué contre l’Argentin à son apogée, y compris la Coupe du monde 1986. »Il a une passion incroyable pour le football. Je n’ai jamais vu personne avoir une si belle affection avec un ballon de football. Diego est incroyable », a déclaré Lineker dans un hommage sincère, qui est devenu viral en ligne.