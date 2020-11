24 faits amusants sur David Beckham

David Beckham est l’une des superstars du football les plus reconnaissables et les plus réussies au monde.

Sur le terrain, ses succès ont été nombreux, remportant de nombreux trophées en cours de route et marquant des buts exceptionnels pour le club et le pays.

Il reste à ce jour une icône mondiale et un ambassadeur du sport.

Même si vous ne l’avez pas vu jouer, vous saurez probablement quelque chose sur lui.

Qu’il s’agisse de son travail caritatif, de son mariage avec l’ancienne Spice Girl Victoria Beckham ou même de ses associations avec de nombreuses marques, la plupart des gens connaissent son nom.

Alors, décomposons-le et jetons un coup d’œil à 24 faits intéressants sur David Beckham et son ascension vers le modèle qu’il est aujourd’hui!

David Robert Joseph Beckham a 45 ans. Il est né à Londres, en Angleterre, le 2 mai 1975. Cela fait de son signe du zodiaque un Taureau.

Les parents maintenant divorcés de David sont Sandra Georgina et David Edward Alan «Ted» Beckham. La paire était d’énormes fans de Manchester United qui voyageaient souvent dans le Nord pour les matchs à domicile de leur équipe. Il a également deux sœurs appelées Lynne et Joanne.

Dès son plus jeune âge, l’ambition de David était d’être un joueur de football, et chaque fois que ses professeurs grandissant à l’école primaire Chase Lane et à l’école secondaire Chingford lui demandaient ce qu’il voulait faire en tant qu’adulte, ce serait toujours sa réponse.

Beckham a déclaré dans le passé qu’il s’identifiait à moitié juif.

David et l’ex-Spice Girl Victoria ont commencé à se fréquenter en 1997 après avoir assisté à un match de Manchester United et le couple s’est marié en 1999. Ils ont quatre enfants: Brooklyn, Romeo, Cruz & Harper Seven.

Le chanteur Elton John est le parrain de Brooklyn et de Romeo, et l’acteur Elizabeth Hurley est leur marraine.

La carrière professionnelle de Beckham a commencé en 1992 lorsqu’il a fait ses premiers débuts en championnat professionnel pour Manchester United à 17 ans, après une enfance à les soutenir.

Il est resté à Manchester United jusqu’en 2003, remportant la Premier League six fois, la FA Cup deux fois et la Ligue des champions une fois.

David a ensuite joué pour certaines des équipes les plus reconnaissables au monde, notamment le Real Madrid, l’AC Milan et LA Galaxy. Pour cette raison, il a été le premier Anglais à remporter des titres de champion dans quatre pays différents.

David a été le premier joueur britannique à disputer 100 matchs de l’UEFA Champions League.

Il a été finaliste du prestigieux Ballon D’Or en 1999.

Dans sa carrière ultérieure, Beckham a été intronisé au «Temple de la renommée du football anglais».

En 2002, le film joue la comme Beckham a été libéré. Le film, qui est basé sur une équipe de football féminine au Royaume-Uni, a mis en évidence Beckham et sa capacité à marquer des coups francs en faisant passer le ballon au-delà du mur de l’équipe en défense.

Semblable à un certain nombre d’athlètes de haut niveau, David était – et est toujours – associé à de nombreuses marques, dont Adidas. Il a porté des chaussures de football Adidas tout au long de sa carrière professionnelle, notamment les Adidas Predators qui étaient ses chaussures de signature.

Il a pris sa retraite en mai 2013 après un peu plus de 20 ans au plus haut niveau. Il a remporté 19 trophées majeurs pendant cette période.

Lorsque les Jeux olympiques sont arrivés à Londres en 2012, bien qu’il n’ait pas été sélectionné pour l’équipe de football, David en faisait toujours partie. Il était membre de l’équipe de candidature qui a remporté l’Angleterre en tant que site de 2012 et il est arrivé avec la torche olympique via un hors-bord dans le cadre de la cérémonie d’ouverture.

David est ambassadeur pour l’UNICEF UK, l’aide humanitaire et au développement pour les enfants, une association caritative depuis 2005 et en 2015, il a lancé 7: The David Beckham UNICEF Fund. Il soutient également Malaria No More, l’initiative mondiale pour mettre fin à la maladie et le #togetherband qui collecte des fonds pour des projets d’éducation à la santé.

En 2015, Beckham faisait partie des sportifs les mieux classés au monde sur les réseaux sociaux et en 2020, il compte plus de 63 millions de followers sur son compte Instagram.

L’ambition de toute une vie pour David était de posséder sa propre équipe de football et en 2018, ce rêve est devenu une réalité lorsque Beckham est devenu président du Major League Soccer Club Inter Miami CF qui a commencé à jouer au cours de la saison 2020.

David a rejoint un certain nombre de célébrités de haut niveau pour lire un chapitre de Harry Potter et la pierre du sorcier que le public pourra écouter ou regarder pendant le verrouillage de Covid-19 2020. Il a partagé le chapitre 11 avec David Tennant.

David a plus de 50 tatouages, dont beaucoup en hommage à sa famille.

Jamais du genre à craindre la comédie, en 2010, David Beckham a travaillé en collaboration avec James Corden pour un croquis pour l’association caritative britannique Sport Relief et en 2018, il a participé à une bande-annonce de Ryan Reynolds ‘ Deadpool 2.

David a également fait l’objet d’une farce de James Corden en 2019 lorsque sa statue à l’extérieur du stade de son ancienne équipe LA Galaxy a été dévoilée, James avait organisé une fausse statue «hideuse» avant de révéler la vraie.

En 2020, David a commencé à s’occuper d’une ferme d’abeilles qu’il a construite.

Donc, avec son sport, sa philanthropie, son amour et son dévouement envers sa famille, et un bon moment, c’est un gars très cool et un modèle fabuleux pour toutes les stars du football en herbe aujourd’hui!