Attention vous pouvez vous faire pirater vos comptes Gmail et Microsoft 365 grâce à cette nouvelle technique d’hameçonnage

le monde de la cybersécurité a été secoué par la révélation d'une nouvelle menace significative : une plateforme de phishing en tant que service, surnommée « Tycoon 2FA ».

Cette innovation malveillante permet aux pirates de contourner l'authentification multifactorielle, un pilier de la sécurité des comptes en ligne, pour voler les identifiants de connexion de comptes Microsoft 365 et Gmail. Cette menace représente une évolution préoccupante dans les tactiques des cybercriminels, exploitant des vulnérabilités dans des systèmes considérés jusqu'à présent comme robustes.

L'émergence de Tycoon 2FA

« Tycoon 2FA » est apparu pour la première fois en août dernier, attirant rapidement l'attention des cybercriminels pour sa capacité à déjouer l'un des mécanismes de sécurité les plus fiables : l'authentification multifactorielle (MFA). Les recherches menées par les analystes de Sekoia ont mis en lumière la sophistication et l'efficacité de cette plateforme. Conçu par le groupe présumé « Saad Tycoon », ce kit d'hameçonnage a été distribué via des canaux Telegram privés, indiquant une commercialisation auprès de cybercriminels.

Fonctionnement de Tycoon 2FA

Le fonctionnement de Tycoon 2FA repose sur une technique avancée : le phishing « adversary-in-the-middle » (AitM). Cette méthode permet de voler des cookies d'authentification en mimant les flux de connexion légitimes, y compris les invites MFA de Microsoft et google. L'attaquant intercepte secrètement les réponses MFA de la victime et les jetons de session, permettant un accès non autorisé au compte ciblé. Le processus implique plusieurs étapes, de la distribution des liens d'hameçonnage à l'interception du MFA, démontrant la complexité et l'ingéniosité de l'attaque.

Les améliorations de Tycoon 2FA en 2024

La version la plus récente de Tycoon 2FA introduit des améliorations significatives en termes de furtivité et d'évasion des antivirus. En retardant la récupération des composants malveillants et en utilisant des URL pseudo-aléatoires, Tycoon 2FA échappe à la détection par les solutions de sécurité standard. L'infrastructure d'hameçonnage derrière Tycoon 2FA est vaste, s'étendant sur plus de 1 100 domaines, ce qui témoigne de la portée et de la sophistication de cette opération de cybercriminalité.

Le marché du phishing en tant que service

Tycoon 2FA n'est qu'une partie d'un marché en pleine expansion de phishing en tant que service, où des outils permettant de contourner l'authentification multifactorielle sont de plus en plus prisés. D'autres kits comme LabHost, Greatness, et Robin Banks montrent que les cybercriminels continuent de développer des méthodes pour exploiter les défenses de sécurité. Cette tendance souligne l'importance pour les entreprises d'adopter des mesures de sécurité plus robustes et d'éduquer leurs utilisateurs sur les risques.

Stratégies de défense contre Tycoon 2FA

Face à des menaces comme Tycoon 2FA, les entreprises doivent renforcer leur formation en matière de cybersécurité, enseignant aux utilisateurs comment identifier les portails de connexion et les invites MFA frauduleuses. La surveillance des événements d'authentification et l'activation de facteurs MFA supplémentaires, tels que les clés de sécurité physiques, sont des mesures essentielles pour se prémunir contre ces attaques sophistiquées.

