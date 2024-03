En pleine polémique sur la voiture électrique, cette découverte colossale redore le blason des batteries

Dans le monde en rapide évolution de la technologie et de l'innovation, une percée significative a été réalisée dans la gestion thermique des dispositifs électroniques, promettant non seulement de simplifier ce processus mais aussi de l'améliorer considérablement.

Cette avancée, centrée sur le développement d'un matériau innovant pour la dissipation thermique, est le résultat des travaux approfondis menés par le Dr. Cheol-Woo Ahn et son équipe du Département des Céramiques Fonctionnelles de la Division des Matériaux en Céramique, au sein de l'Institut Coréen des Sciences des Matériaux (KIMS). Cet article explore les détails de cette découverte, en soulignant son importance, son fonctionnement, ses avantages, en particulier pour l'industrie automobile électrique, et les perspectives qu'elle ouvre pour l'avenir.

Innovation en dissipation thermique : Un changement de paradigme

Le Dr. Cheol-Woo Ahn et son équipe ont mis au point le premier matériau au monde destiné à la dissipation de la chaleur, capable de réduire l'hydrophilie grâce à une réaction chimique qui forme une couche composite nanocristalline, tout en augmentant la conductivité thermique par le contrôle des défauts ponctuels. Ce progrès technique, réalisé via un processus de frittage simplifié ne nécessitant aucun traitement de surface spécifique, représente une avancée notable par rapport aux approches conventionnelles qui pourrait profiter à l'industrie de la voiture électrique actuellement très critiquée.

Surpasser les limitations avec la magnésie

Historiquement, l'alumine, utilisée couramment pour la dissipation thermique, montrait ses limites dans l'amélioration de la conductivité thermique. L'équipe de recherche a exploré l'utilisation de la magnésie, qui offre un faible coût de matière première ainsi qu'une excellente conductivité thermique et résistivité. Toutefois, la température élevée nécessaire à son frittage (1,800°C) et sa nature hygroscopique représentaient des obstacles majeurs.

Une avancée technologique significative

L'incorporation d'additifs lors du processus de frittage pour créer une fine couche composite nanocristalline a permis de former une couche protectrice réactive à l'humidité. Cette innovation technique a conduit à une augmentation de la conductivité thermique et au contrôle des défauts à des températures de frittage réduites, surmontant ainsi les limitations des matériaux à base de magnésie existants.

Avantages pour l'industrie des véhicules électriques

L'intégration de ce nouveau matériau de dissipation thermique présente des avantages particulièrement prometteurs pour l'industrie des véhicules électriques. Les batteries de grande capacité, essentielles pour les véhicules électriques, génèrent une quantité significative de chaleur qui doit être efficacement dissipée pour maintenir les performances et la longévité de la batterie. La capacité supérieure de ce matériau à gérer la chaleur, grâce à sa haute conductivité thermique et à sa réactivité réduite à l'humidité, peut conduire à une amélioration notable de l'efficacité et de la sécurité des batteries électriques. De plus, en réduisant le besoin de systèmes de refroidissement volumineux et complexes, ce matériau peut contribuer à alléger le poids des véhicules électriques, améliorant ainsi leur autonomie et leur performance globale.

Perspectives d'avenir et impact potentiel

Le Dr. Cheol-Woo Ahn voit un avenir prometteur pour ce matériau innovant dans le domaine de la dissipation thermique, anticipant son adoption généralisée dans l'industrie des matériaux céramiques pour la gestion thermique, grâce à sa haute conductivité thermique et à son coût réduit. Le financement du Ministère des Sciences et TIC, ainsi qu'un projet pilote pour la production de matières premières en céramique de magnésium, soutiennent ces efforts de recherche. La publication des découvertes dans le journal renommé Small Methods marque un pas significatif vers la reconnaissance et l'adoption de cette technologie.

Source : Onlinelibrary