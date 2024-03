Faille de sécurité sur Google Chrome du 20/03/24 : à quoi s’attendre ?

Dans le cadre de notre veille technologique, nous relayons une alerte de sécurité émise par le CERT-FR concernant le navigateur web très utilisé, google Chrome.

Selon le bulletin CERTFR-2024-AVI-0235, de multiples failles de sécurité ont été identifiées.

Lire aussi :

Contexte de la découverte

Le 20 mars 2024, le CERT-FR a publié un avis de sécurité référencé CERTFR-2024-AVI-0235, soulignant l'existence de plusieurs vulnérabilités critiques dans Google Chrome. Ces failles touchent les versions du navigateur antérieures à 123.0.6312.58/.59 pour les utilisateurs sous Windows et Mac, ainsi que les versions antérieures à 123.0.6312.58 pour ceux sous Linux.

Nature du risque

Bien que les détails spécifiques du risque n'aient pas été explicitement précisés par l'éditeur, l'implication est claire : ces vulnérabilités pourraient permettre à des attaquants de compromettre la sécurité des utilisateurs de manière non spécifiée.

Mesures à prendre

Il est impératif pour les utilisateurs de Google Chrome de vérifier la version de leur navigateur et de s'assurer qu'ils ont appliqué les mises à jour nécessaires. Google a publié des correctifs pour ces failles dans sa dernière mise à jour de sécurité, disponible sur leur bulletin officiel daté du 19 mars 2024.

Documentation et références

Pour plus d'informations, les utilisateurs peuvent consulter le Bulletin de sécurité Google qui contient des détails supplémentaires sur la mise à jour et les vulnérabilités adressées. De plus, des références spécifiques aux vulnérabilités individuelles ont été publiées et peuvent être consultées via les liens suivants :

Conclusion et appel à l'action

La sécurité informatique est un enjeu majeur dans notre société connectée. Ces récentes vulnérabilités soulignent l'importance d'une maintenance régulière des systèmes et de l'application rapide des mises à jour de sécurité. Nous exhortons tous les utilisateurs de Google Chrome à agir sans délai et à mettre à jour leur navigateur pour se protéger contre ces failles de sécurité potentielles.

Restez vigilant et assurez-vous que vos outils numériques sont toujours à jour pour vous protéger contre les menaces émergentes.