Arteta d’Arsenal ne s’inquiète pas pour son travail malgré une autre défaite – Football

in

La cinquième défaite d’Arsenal en Premier League de la saison les a ramenés à la 14e place dimanche, mais le manager Mikel Arteta a déclaré qu’il ne craignait pas de perdre son emploi malgré le terrible départ du club. Les buts de Pedro Neto et Daniel Podence ont donné à Wolverhampton Wanderers un 2-1 à l’Emirates Stadium, un résultat qui a laissé Arsenal avec 13 points, huit derrière le leader Tottenham Hotspur, après 10 matches.

Unai Emery a été limogé en tant qu’entraîneur d’Arsenal un an jour pour jour dimanche, alors que le club était huitième, mais Arteta a déclaré qu’il était concentré sur l’avenir de l’équipe, pas sur le sien.

« C’est quelque chose que le jour où j’ai décidé de devenir entraîneur, je savais qu’un jour je serais limogé ou que je quitterais le club de football, mais je ne sais pas quand cela va arriver », a déclaré Arteta aux journalistes.

«Dans ce métier, je sais que cela va arriver mais je ne m’en soucie jamais.

« Ma seule préoccupation est de tirer le meilleur parti des joueurs et de donner le meilleur service possible au club. »

Arsenal a perdu ses trois derniers matchs de championnat à domicile et est embourbé dans son pire début de saison depuis 1981-82.

Seulement deux de leurs 13 tirs étaient cadrés dimanche et l’égalisation de Gabriel en première mi-temps était son 10e but en championnat de la saison – juste un Fulham de plus au 19e rang.

« Nous pouvons battre n’importe qui mais nous pouvons aussi perdre parce que les marges sont si minimes », a déclaré Arteta.

«Nous voulons commencer à marquer plus de buts, évidemment. La montagne est énorme à gravir.