The Walking Dead: World Beyond Season Finale Review

Ce The Walking Dead: le monde au-delà examen contient des spoilers.

The Walking Dead: World Beyond Episodes 9 et 10

Huck (Annet Mahendru) est une femme avec une mission, et ce n’est pas de s’assurer que tout le monde se rende au centre de recherche de la milice de la République civique en toute sécurité. Dès l’ouverture de The Walking Dead: le monde au-delàLe neuvième épisode de «The Deepest Cut», alors que Huck regarde dans l’obscurité pendant que tout le monde dort, il est clair qu’elle fait face à un choix entre les personnes qu’elle a appris à connaître et à aimer en tant qu’amis de Felix et les enfants, et sa loyauté envers le CRM, sa mère et l’idée du CRM du bien commun. Tout au long de la série, lorsqu’il y a été invité, Huck a mis en garde Hope en particulier de faire le choix qui profite à tout le monde, pas le choix qui lui profite simplement, et cet encouragement à pousser l’espoir vers ce concept du plus grand bien a beaucoup plus de sens après un flash-back d’ouverture. à sa mère, Elizabeth (Julia Ormond), en lui disant de respecter le plan et de se débarrasser de l’excédent de bagages.