Le Galaxy Note 20 et le Z Flip 5G de Samsung sont désormais disponibles dans les tons rouge et blanc

Le Galaxy Note 20 de Samsung est maintenant disponible dans une édition limitée de couleur Mystic Red.

Le Galaxy Z Flip 5G est disponible dans un Mystic White également limité.

Les deux sont maintenant disponibles au même prix que les autres teintes.

Samsung pense avoir un moyen simple de stimuler les ventes de smartphones avant les vacances: proposer des couleurs auparavant indisponibles aux États-Unis. La société a dévoilé une édition Mystic Red «limitée» du Galaxy Note 20 ainsi qu’une version Mystic White tout aussi rare du Galaxy Z Flip 5G.

Les deux sont disponibles maintenant et coûtent le même prix que leurs homologues de teinte régulière. Cela peut jouer en votre faveur, car Samsung propose toujours des offres comprenant un rabais instantané de 150 $ sur le Galaxy Note 20 (plus un échange de 550 $ et un eCertificate de 100 $) ainsi que des économies allant jusqu’à 1000 $ sur le Galaxy Z Flip. 5G si vous échangez un ancien téléphone.

Nous avions une vision mitigée du Galaxy Note 20, et Mystic Red n’y change rien. Il dispose d’un excellent écran, de solides capacités de caméra polyvalentes et de ce stylet S Pen, mais l’écran 60 Hz, le manque de stockage extensible et le dos «en verre» ont atténué notre enthousiasme. Avec les prix de vente, cependant, c’est une valeur considérablement meilleure et peut être un choix plus facile que le Note 20 Ultra haut de gamme.

Le Galaxy Z Flip 5G, quant à lui, est une amélioration subtile mais bienvenue par rapport au Z Flip d’origine, que vous l’obteniez en blanc ou dans une autre nuance. Les données 5G sont le point culminant évident, mais elles font également le saut vers un Snapdragon 865 Plus au lieu de l’ancien 855. Il s’agit simplement de savoir si vous appréciez ou non un téléphone pliable suffisamment pour acheter le Z Flip 5G sur l’un de ses plus homologues conventionnels.

