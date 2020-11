Armer les Mac: Google a-t-il une réponse pour l’écosystème tout-en-un d’Apple?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Hier, Apple a annoncé sa première vague d’ordinateurs Mac fonctionnant au silicium à base d’Arm. Caché dans les allégations de performances non spécifiées du M1 SoC et dans les graphiques douteux, il y avait un message central susceptible de bouleverser le statu quo. En abandonnant Intel pour son silicium interne, Apple a désormais un contrôle unifié sur le matériel et les logiciels de ses produits mobiles et désormais de ses PC. Il s’agit d’un changement énorme qui aura probablement des implications majeures pour l’écosystème leader du secteur d’Apple dans les années à venir.

Un commutateur dans l’architecture du processeur n’est pas si bon pour les logiciels multiplateformes et ceux qui fonctionnent maintenant sous émulation. Mais Apple a la possibilité d’adapter ses futurs processeurs aux demandes logicielles, ce qui pourrait améliorer les performances de certaines charges de travail sur toute la ligne. De même, tout l’écosystème d’Apple peut bénéficier des améliorations de l’apprentissage automatique et du traitement d’enclave sécurisé, qui piloteront les futures applications. C’est également un gros jeu pour la sécurité biométrique sur tous les appareils et, bien sûr, pour les paiements numériques. Il reste à voir si Apple resserrer son emprise est une si bonne chose pour les consommateurs. Mais c’est quand même un changement.

Le passage d’Apple au silicium PC personnalisé pourrait être le plus grand bouleversement de l’industrie depuis plus d’une décennie. Cela dit, Apple n’est qu’au début de sa transition plutôt qu’à la fin. Ses concurrents ont amplement le temps de réagir, et si Google veut suivre le rythme de ses propres ambitions informatiques, il devra le faire bientôt.

Manque de données mobiles

Une omission flagrante de l’annonce M1 d’Apple était la mise en réseau 4G ou 5G pour travailler en déplacement. Cela contraste fortement avec le marketing par Microsoft du PC toujours connecté, où le réseau 4G est une fonctionnalité de base de la plate-forme.

Apple a récemment acheté l’activité de modem d’Intel, de sorte qu’un modem intégré peut apparaître dans les futurs chipsets. Mais dans l’état actuel des choses, Apple est coincé avec des modems externes tiers s’il veut poursuivre dans cette voie. Cela mine la nature intégrée de la M1. Les plates-formes PC de Qualcomm, telles que le Snapdragon 8cx, offrent un avantage à la plate-forme Windows on Arm de Microsoft à cet égard. Rien n’empêche Google d’exploiter ces plates-formes pour ses Chromebooks également. Des produits compatibles LTE comme le Samsung Chromebook Plus existent déjà, après tout.

Cela étant dit, les PC toujours connectés ne changent pas complètement la donne pour le moment. La plupart des gens sont heureux de travailler sur le Wi-Fi. De plus, les prix encore raisonnablement élevés des plans de données de plusieurs gigaoctets rendent le travail à partir d’une carte SIM plutôt chère. Mais au cours des prochaines années, les PC compatibles 5G pourraient devenir une aubaine pour des services informatiques tels que Google Workspace. Google ferait bien d’embrasser ce potentiel le plus tôt possible.

Le matériel personnalisé n’est pas tout

Bien que le contrôle du matériel et des logiciels ait ses avantages, il est déjà possible pour d’autres fabricants de faire tout ce qu’Apple peut. Google ne le fait certainement pas avoir besoin pour imiter Apple en s’aventurant dans la voie coûteuse du développement de ses propres SoC. Les chipsets PC Arm de MediaTek et Qualcomm offrent déjà une prise en charge du décodage et de l’encodage vidéo matériels, des écrans HDR haute résolution, des fonctions de traitement et de sécurité sécurisés, ainsi que des prouesses d’apprentissage automatique pour rivaliser avec les capacités d’Apple. Bien que certaines de ces plates-formes puissent certainement utiliser un peu plus de puissance de calcul pour combler l’écart avec les ordinateurs portables haut de gamme et le M1 d’Apple.

Ce qui est vraiment important, c’est un système d’exploitation et des API d’applications qui aident les développeurs à tirer facilement parti de ces capacités. Vous n’êtes pas obligé de posséder la plate-forme matérielle pour ce faire, mais vous devez travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs. Sur Android, Google dispose déjà de son framework Android NN pour tirer parti des capacités d’apprentissage automatique sur différentes plates-formes de chipset, ainsi que des API biométriques et d’autres API de sécurité. Les applications Chrome OS nécessiteront des outils de développement similaires pour suivre Apple.

Google n’a pas besoin de créer des puces, il assure simplement une excellente prise en charge des fonctionnalités pour les plates-formes tierces

En tant que développeur de système d’exploitation, il est de la responsabilité de Google de travailler en étroite collaboration avec divers développeurs de plates-formes pour assurer la prise en charge des fonctionnalités que l’entreprise considère comme essentielles. Jusqu’à présent, Microsoft s’est associé uniquement à Qualcomm pour Windows on Arm. En conséquence, MediaTek prétend attendre que les pilotes Mali GPU DirectX prennent en charge Windows. Google lance déjà un réseau plus large avec les fournisseurs de puces Chromebooks et devrait continuer à le faire.

Apporter ces idées au marché des ordinateurs portables, très probablement via Chrome OS, est certainement possible. Mais Google devra peut-être abandonner son approche basée sur le navigateur pour mieux tirer parti de l’apprentissage automatique natif, de la sécurité et d’autres blocs de traitement sur l’appareil. Malheureusement pour Google, tout ne doit pas être fait via le Web. Surtout lorsqu’il s’agit de données sensibles qui ne devraient idéalement jamais quitter votre appareil. Heureusement, Google dispose d’un écosystème d’applications Android sur lequel il peut s’appuyer.

Les premiers Chromebooks étaient alimentés par des processeurs basés sur Arm, mais les performances étaient médiocres à l’époque. Ce n’est pas un problème avec les processeurs modernes et l’architecture Arm a l’avantage de pouvoir exécuter des applications Android sans émulation. Chrome OS pourrait s’appuyer sur la bibliothèque d’applications Android, avec les bonnes API en place. Cependant, l’écosystème a toujours désespérément besoin d’une meilleure prise en charge des applications grand écran. C’est peut-être là que les plans de Google pour son système d’exploitation Fuchsia, encore en développement, entrent en jeu?

Prix ​​personnes, prix

Jusqu’à présent, ma plus grande grippe avec les appareils Windows on Arm a été leurs prix exorbitants. La même chose s’applique aux nouveaux Macbooks d’Apple. 999 $ ou plus est bien trop cher pour un écosystème dépendant de l’émulation et qui présente des performances et potentiellement d’autres problèmes avec les applications héritées. Qualcomm lui-même a même reconnu que «le coût de la rue ASP n’était pas justifié» pour les ordinateurs portables actuels alimentés par Snapdragon. En fin de compte, les consommateurs ne devraient pas payer des prix élevés pour participer à une transition d’écosystème inachevée.

Il y a un grand écart sur le marché pour les produits plus grand public bénéficiant de l’IA, de la sécurité d’entreprise et des capacités 4G / 5G. Les Chromebooks ont traditionnellement bien rempli ce segment de marché. Avec la prise en charge des applications Android et la connectivité permanente pour les services de Google, cela pourrait être une combinaison gagnante. Fournir le prix est juste, bien sûr.

Les premiers Chromebooks abordables étaient équipés de processeurs Arm. L’armement n’a pas besoin d’être cher.

Si les fabricants tiers hésitent à combler le vide, Google pourrait intervenir avec un Chromebook en interne. Il serait difficile de résister à un Pixel Slate ou un Pixelbook Go alimenté par Arm, doté de capacités d’intelligence artificielle et de données sans fil, mais à un prix inférieur à 700 $. Apple est certainement vulnérable sur le prix et Google pourrait être l’entreprise qui apportera la concurrence indispensable.

Nous devrons attendre les prochaines annonces de produits de Google pour voir exactement quelle sera la réponse de l’entreprise. Nous attendons également de voir si les fabricants de puces peuvent améliorer leur jeu pour rivaliser avec les performances d’Apple. Il y a aussi la question de savoir si l’approche Web de Chrome OS est la bonne approche pour rivaliser avec Apple en ce qui concerne les applications de sécurité sur les appareils et d’apprentissage automatique.

Cependant, Google a déjà partiellement unifié les écosystèmes Android et Chromebook avec la prise en charge d’applications multiplateformes et l’assistant Google. L’étape suivante consiste à adopter les dernières plates-formes de calcul qui offrent des fonctionnalités améliorées d’apprentissage automatique, de mise en réseau et de sécurité dans le facteur de forme d’un ordinateur portable. Sans oublier de donner aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour créer des applications de nouvelle génération pour ces appareils.